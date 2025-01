Solidarité énergétique : l’Algérie envoie 5200 T de gaz à ce pays voisin

L’Algérie a une nouvelle fois démontré sa solidarité énergétique envers la Tunisie. Ce samedi 18 janvier, le navire Gaz Honour a quitté les côtes algériennes pour accoster au port de Bizerte. Transportant une cargaison de 5 200 tonnes de gaz liquéfié.

Cette livraison intervient dans un contexte de forte demande énergétique en Tunisie. Où les températures hivernales ont entraîné une augmentation de 35 % de la consommation de gaz domestique.

5200 tonnes de gaz algérien acheminés au port de Bizerte pour affronter le froid tunisien

Face à une vague de froid intense qui frappe la Tunisie, particulièrement dans les régions du nord et du nord-ouest, l’Algérie a rapidement mobilisé ses ressources pour soutenir ce pays voisin avec lequel nous partageons de solides liens d’amitié.

🟢 À LIRE AUSSI : Exportations : la Russie veut faire de l’Algérie la porte de l’Afrique

Le navire Gaz Honour a été dépêché avec une cargaison de 5 200 tonnes de gaz liquéfié. Destinée à répondre à la demande croissante en gaz domestique, essentiel pour le chauffage et la cuisine.

Dès son arrivée à Bizerte, les autorités tunisiennes ont pris en charge le déchargement et la distribution du gaz. Selon Salah Al-Bargawi, directeur du centre de la société Agil Gas à Bizerte, les responsables ont immédiatement affecté 2 600 tonnes de gaz à la recharge des bouteilles de gaz domestique. Ces dernières seront distribuées en priorité. Dans les zones les plus touchées par le froid, afin de stabiliser le marché et de soulager les citoyens.

L’Algérie, un partenaire énergétique fiable pour la Tunisie

Par ailleurs, il y a quelques semaines, le 25 décembre 2024, l’Algérie avait déjà envoyé 5 000 tonnes de gaz en Tunisie. Un geste qualifié de « marque d’amitié et de solidarité ». En effet, ces envois témoignent du rôle important de l’Algérie en tant que partenaire énergétique fiable dans la région nord africaine.

🟢 À LIRE AUSSI : La Tunisie toujours prisée : plus de 3,5 millions d’Algériens ont franchi la frontière en 2024

De plus, l’envoi d’un autre navire en direction du port de Bizerte est prévu dans les prochains jours, dans le cadre d’un programme d’approvisionnement planifié.

En effet, la Tunisie ne dispose pas de stocks énergétiques suffisants. Notamment au vu de la hausse de la demande de gaz domestique, suite à la forte vague de froid. Ainsi, cette série de livraisons vise à garantir un approvisionnement continu en ce produit vital pour des milliers de foyers tunisiens.