Solidarité durant le mois sacré de Ramadan : Henkel Algérie lance la 11e édition de “Tahla Lemma”

À l’occasion du mois sacré, Henkel Algérie annonce le lancement de la 11e édition de son initiative solidaire “Tahla Lemma”, destinée à soutenir les personnes les plus démunies durant tout le mois de Ramadan.

Cette année, l’opération se déploie dans six villes du pays. Le principe reste clair et concret, pour chaque produit “Pril Isis” acheté, 10 dinars seront reversés afin de financer une aide au profit de ceux qui en ont le plus besoin.

Au fil des éditions, “Tahla Lemma” s’est imposée comme un rendez-vous de solidarité incontournable. L’initiative repose sur un esprit de partage et de mobilisation collective. Elle contribue à créer du lien, renforce la cohésion sociale et apporte un soutien tangible aux communautés les plus vulnérables pendant cette période particulière.

Depuis sa création, “Tahla Lemma” s’inscrit dans une démarche durable. En effet, son évolution constante illustre une volonté affirmée, agir dans la durée et maintenir un impact réel, année après année.

Ramadan en hiver : des food boxes distribuées dans six villes pour maintenir l’élan solidaire

Pour cette 11e édition, l’initiative couvre six grandes villes : Alger, Oran, Constantine, Sétif, Chlef et Blida. Les équipes organiseront des distributions quotidiennes de food boxes destinées au ftour.

Ce format remplace les Iftars géants des éditions précédentes. Les organisateurs l’ont adapté aux conditions météorologiques, afin d’assurer un soutien concret et continu tout au long du mois sacré. Ce choix garantit la pérennité de l’action, alors que le Ramadan se déroulera en hiver pendant plusieurs années.

Marraine de cette nouvelle édition, Sara Lalama souligne l’importance de la continuité : « Je suis heureuse de participer une nouvelle fois à Tahla Lemma et de constater combien cette initiative continue d’apporter un soutien concret aux communautés les plus fragiles, tout en perpétuant l’esprit de solidarité et de partage propre au Ramadan ».

Ainsi, son engagement vient renforcer la dimension humaine d’un projet qui place la proximité et l’entraide au cœur de son action.

Henkel Algérie confirme son engagement durable pendant le Ramadan

Mohamed El Hadi Hamma, Directeur Marketing de Henkel Algérie, rappelle l’ambition portée par cette initiative : « Nous sommes fiers de lancer cette année la 11e édition de Tahla Lemma. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la continuité des actions solidaires menées par Henkel Algérie durant le mois de Ramadan, avec pour ambition d’apporter un soutien concret, durable et adapté aux personnes qui en ont le plus besoin. Le format mis en place cette année constitue un véritable gage de pérennité de l’initiative, en lui permettant de s’inscrire dans le temps malgré que le Ramadan se déroulera en hiver pour de nombreuses années à venir ».

Dans le cadre de cet engagement, chaque achat de “Pril Isis” générera un don de 10 dinars destiné à financer l’aide aux personnes les plus démunies. À travers cette 11e édition de “Tahla Lemma”, Henkel Algérie confirme sa volonté de faire du Ramadan un moment fort de solidarité et d’entraide, en apportant un soutien tangible aux communautés vulnérables, aujourd’hui comme demain.

À propos de Henkel

Grâce à la puissance de ses marques, à sa capacité d’innovation et à la maîtrise de ses technologies, Henkel occupe des positions de leader sur les marchés internationaux, aussi bien dans l’industrie que dans les produits de grande consommation.

Son pôle Adhesive Technologies s’impose comme le leader mondial des solutions adhésives, des produits d’étanchéité et des revêtements fonctionnels. Sur le segment grand public, le groupe détient également des positions de premier plan, notamment dans les soins capillaires ainsi que dans les produits de lavage et d’entretien, sur de nombreux marchés à travers le monde.

Des marques iconiques : Loctite, Persil et Schwarzkopf

Parmi les marques phares du groupe figurent Loctite, Persil et Schwarzkopf. Ces références incarnent la solidité du portefeuille de l’entreprise et illustrent sa capacité à conjuguer performance industrielle et proximité avec les consommateurs.

Au cours de l’exercice 2021, Henkel a réalisé plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires et enregistré un résultat opérationnel ajusté d’environ 2,7 milliards d’euros. Les actions privilégiées du groupe figurent à l’indice DAX de la Bourse allemande, confirmant son poids dans l’économie européenne.

Depuis de nombreuses années, Henkel place le développement durable au cœur de sa stratégie. Le groupe s’appuie sur une feuille de route claire et sur des objectifs concrets pour inscrire sa croissance dans une logique responsable.

Fondée en 1876, l’entreprise réunit aujourd’hui plus de 50 000 collaborateurs à travers le monde. Tous partagent une culture d’entreprise forte, des valeurs communes et un même cap : « Pioneers at heart for the good of generations. » Pour en savoir plus, consultez le site officiel : https://www.henkel-algerie.com/fr. Les photos sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.henkel-algerie.com/fr/espace-actualite