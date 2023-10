Solidarité avec Gaza : les commerçants algériens mettent la main à la poche

La solidarité envers le peuple palestinien, en particulier la population de Gaza en Algérie n’a de cesse. De nombreux commerçants, investisseurs et citoyens algériens manifestent leur intention de participer à des campagnes de dons de denrées alimentaires, de couvertures et de produits de première nécessité pour aider les habitants de Gaza, qui subissent un blocus inhumain depuis de nombreuses années.

En effet, l’engagement envers la solidarité avec Gaza est aujourd’hui porté par des acteurs clés, notamment l’Union des Commerçants et des Artisans Algériens. Son secrétaire général, Issam Baderessi, a affirmé que l’Union collaborera avec la société civile pour organiser des actions bénévoles et des campagnes de dons.

L’Union a déjà reçu de nombreuses demandes de commerçants, artisans, investisseurs et entrepreneurs de différentes régions d’Algérie qui cherchent à contribuer. Ils s’interrogent sur les détails de l’organisation des dons, et ont été rassurés qu’une fois l’autorisation d’acheminer de l’aide humanitaire à Gaza sera accordée, une coordination sera mise en place avec les organisations de la société civile et les bureaux régionaux de l’Union des Commerçants.

La contribution des commerçants au soutien du peuple palestinien

De plus, l’Union des Commerçants et des Artisans Algériens a également adressé un message de solidarité à l’Ambassade de Palestine en Algérie. Ce message souligne que l’Algérie, tant en tant que nation que ses commerçants, se tient aux côtés de leurs frères et sœurs à Gaza. L’Union rappelle son rôle historique dans la lutte pour l’indépendance nationale et son soutien à la révolution palestinienne. Fondée en 1956, l’Union a joué un rôle actif dans la lutte contre le colonialisme français et a participé à la grève des huit jours pour faire pression sur les colons.

En outre, les bureaux de l’Union des Commerçants en Algérie, ainsi que de nombreux commerçants dans les 58 wilayas, ont déjà pris des mesures concrètes pour montrer leur soutien. Des bouteilles d’eau minérale ont été fournies aux manifestants participant aux marches de protestation contre l’agression sioniste à Gaza. Cette initiative vise à encourager les manifestants, à renforcer leur moral et à se tenir à leurs côtés, même symboliquement, en fournissant une simple bouteille d’eau.

Pour conclure, la solidarité algérienne envers Gaza est en constante évolution. Les efforts en cours témoignent de la profonde empathie du peuple algérien envers le peuple palestinien. Les commerçants, artisans et investisseurs se mobilisent pour apporter un soutien tangible, que ce soit en termes de denrées alimentaires, de couvertures ou d’autres produits de première nécessité. Ils attendent avec impatience l’ouverture des frontières pour acheminer cette aide précieuse à Gaza.