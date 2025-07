Soleil de plomb : comment se protéger face à la canicule qui s’abat sur l’Algérie

Alors que l’Algérie s’apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur accablante, les services météorologiques et les associations de prévention lancent un appel urgent à la vigilance. Des températures exceptionnelles, oscillant entre 40 et 45 degrés, sont attendues dans plusieurs régions au cours des prochains jours, accompagnées d’un taux d’humidité élevé et de nuages cumuliformes favorisant un climat étouffant et un piégeage de chaleur.

Prudence absolue dans les véhicules

Les fortes chaleurs transforment l’intérieur des voitures en véritables fours. Il est impératif de ne jamais laisser certains objets à l’intérieur, notamment :

Les bouteilles de gaz et briquets , qui peuvent exploser sous la chaleur ;

et , qui peuvent exploser sous la chaleur ; Les boissons gazeuses et les parfums , qui risquent d’éclater ;

et les , qui risquent d’éclater ; Les batteries et les équipements électroniques, sensibles à la surchauffe.

Pensez également à :

Ouvrir légèrement les vitres pour permettre une aération minimale ;

pour permettre une aération minimale ; Ne pas remplir totalement le réservoir de carburant , car l’expansion du liquide peut générer une surpression ;

, car l’expansion du liquide peut générer une surpression ; Faire le plein en soirée , quand la température est plus clémente ;

, quand la température est plus clémente ; Éviter de voyager en voiture le matin lorsque le soleil commence à frapper fort ;

lorsque le soleil commence à frapper fort ; Ne pas surgonfler les pneus, surtout avant un long trajet, parce que la chaleur dilate l’air intérieur et augmente le risque d’éclatement.

Attention accrue aux dangers naturels

Avec la montée des températures, les serpents et les scorpions quittent leurs cachettes à la recherche de fraîcheur.

Ils peuvent s’introduire dans les maisons, les cours ou les exploitations agricoles. Il est recommandé d’inspecter les alentours et de sécuriser les habitations, notamment les ouvertures basses.

Conseils pour le quotidien

Voici quelques gestes simples à adopter pour mieux vivre cette canicule :

Boire beaucoup d’eau et de liquides pour éviter la déshydratation ;

et de liquides pour éviter la déshydratation ; Éviter d’utiliser les chauffe-eaux (chauffe-bains) pendant cette période ;

(chauffe-bains) pendant cette période ; Ne jamais exposer les bonbonnes de gaz en plein soleil ; il est conseillé de les couvrir ou de les placer à l’ombre ;

; il est conseillé de les couvrir ou de les placer à l’ombre ; Alléger la charge sur les compteurs électriques, en limitant l’usage des climatiseurs aux seules pièces occupées, surtout durant les heures de pointe ;

en limitant l’usage des climatiseurs aux seules pièces occupées, surtout durant les heures de pointe ; Éviter toute exposition directe au soleil, en particulier entre 10 h et 15 h, période de forte radiation UV.

Un geste simple, un grand impact

N’oublions pas les animaux et les oiseaux : placer des petites coupelles d’eau sur les balcons, les murets ou dans les jardins peut faire la différence.

En ces temps de chaleur extrême, la prudence est de mise. Protégez-vous, hydratez-vous et pensez aussi aux plus fragiles : enfants, personnes âgées, animaux. Chaque geste compte.