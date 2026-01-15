Soldes d’hiver 2026 en Algérie : Le ministère du Commerce annonce les dates officielles

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a annoncé le lancement officiel des soldes d’hiver 2026 à partir du dimanche 18 janvier 2026. Cette période de réductions exceptionnelles s’étendra jusqu’à la fin du mois de Ramadan et l’Aïd El-Fitr, offrant ainsi aux consommateurs algériens plusieurs semaines pour profiter de prix réduits sur une large gamme de produits.

Fortes demandes saisonnières et opportunités

Dans un communiqué officiel, le ministère explique que cette décision répond à l’importante affluence observée durant la saison hivernale, mais aussi à l’augmentation prévisible de la consommation à l’approche du mois de Ramadan et de la fête de l’Aïd. Ces périodes sont traditionnellement marquées par une hausse des dépenses des ménages, notamment pour l’habillement, les produits électroménagers et certains articles de consommation courante.

En prolongeant les soldes jusqu’à l’Aïd El-Fitr, les autorités souhaitent permettre aux citoyens de bénéficier durablement d’offres promotionnelles, tout en allégeant la pression financière qui accompagne ces moments clés du calendrier.

Renforcement du pouvoir d’achat

L’objectif principal de cette opération reste le renforcement du pouvoir d’achat. Les soldes d’hiver 2026 doivent permettre aux consommateurs d’accéder à des produits à des prix plus abordables, dans un contexte économique où la maîtrise des dépenses demeure une priorité pour de nombreuses familles.

Vêtements, chaussures, appareils électroménagers, articles ménagers ou encore produits divers : les réductions concerneront plusieurs catégories, à condition que les commerçants respectent les règles en vigueur.

Cadre légal et régulation des promotions

Le ministère du Commerce insiste sur le respect strict du cadre légal encadrant les opérations de soldes. Les commerçants sont tenus d’annoncer clairement les prix avant et après réduction, d’éviter toute pratique trompeuse et de garantir la qualité des produits mis en vente.

La transparence des prix constitue un point central de cette opération. Les services de contrôle resteront mobilisés tout au long de la période des soldes afin de prévenir les abus, protéger les consommateurs et assurer le bon déroulement de la campagne promotionnelle.

Au-delà de l’aspect commercial, ces soldes prolongées représentent également un levier économique pour les commerçants, appelés à dynamiser leurs ventes sur plusieurs semaines. Pour les consommateurs, il s’agit d’une opportunité de mieux planifier leurs achats hivernaux et ceux liés au Ramadan, dans un climat de confiance et de régulation renforcée.

