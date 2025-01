Soldes d’hiver 2025 en Algérie : les dates officielles annoncées par le ministère

Le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a annoncé ce lundi que la période des soldes d’hiver pour l’année 2025 se tiendra du 18 janvier au 28 février. Cette décision, attendue par de nombreux commerçants et consommateurs, s’inscrit dans le cadre des mesures visant à dynamiser l’activité économique et à stimuler la consommation en cette période hivernale.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le ministère a également fait savoir que des soldes et des ventes promotionnelles seront autorisées à l’occasion du mois de Ramadan et de l’Aïd al-Fitr. Cette initiative vise à permettre aux consommateurs de préparer ces événements religieux dans des conditions avantageuses, tout en offrant aux commerçants la possibilité d’augmenter leurs ventes.

Le ministère a invité les commerçants à saisir cette opportunité et à participer activement au succès de la période des soldes en proposant des prix attractifs et compétitifs. « En appliquant des tarifs promotionnels, les commerçants peuvent attirer davantage de clients et contribuer à la relance économique, » indique le communiqué.

Une procédure claire pour les commerçants

Afin de participer à ces soldes, les commerçants doivent obtenir une autorisation spécifique. Pour ce faire, les services des directions du commerce intérieur et de la régulation du marché national de leur région invitent les commerçants à se présenter et déposent un dossier comprenant les documents suivants :

Une copie de l’extrait du registre du commerce, ou le cas échéant, une copie du registre de l’artisanat et des métiers.

Une liste des produits concernés par les soldes et les quantités disponibles.

Une liste précisant les réductions prévues ainsi que les prix appliqués avant la période des soldes.

Le ministère rappelle que cette procédure vise à garantir la transparence et la protection des consommateurs, tout en permettant un déroulement fluide des opérations commerciales.

Un accompagnement permanent

Les services du ministère, qu’il s’agisse de l’administration centrale, des directions régionales ou des directions locales, restent ainsi mobilisés pour accompagner les commerçants durant cette période. Ils sont à la disposition des acteurs économiques pour répondre à leurs questions et les guider dans leurs démarches.

Pour toute demande d’information supplémentaire, les commerçants peuvent consulter le site officiel du ministère : www.commerce.gov.dz.

Avec ces mesures, le ministère entend soutenir la relance économique et offrir aux consommateurs la possibilité de bénéficier de produits à des prix attractifs tout au long de l’hiver et durant les périodes clés de l’année.