Soldes d’été 2026 en Algérie : voici les dates officielles

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a fixé les dates de la saison des soldes d’été 2026. Celle-ci débutera le dimanche 26 juillet et se poursuivra jusqu’au dimanche 6 septembre, offrant ainsi six semaines de promotions aux consommateurs et aux commerçants.

Dans un communiqué publié mardi 21 juillet 2026, le ministère a rappelé le cadre juridique régissant cette opération. Les soldes sont encadrés par le décret exécutif n° 06-215 du 18 juin 2006, qui définit les règles applicables aux différentes formes de vente à prix réduits, notamment les soldes, les ventes promotionnelles, les opérations de liquidation de stocks, les ventes en magasin d’usine ainsi que les ventes hors des locaux commerciaux, notamment par ouverture de colis.

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Ce cadre réglementaire vise à garantir le bon déroulement des opérations de soldes. Il permet aux commerçants d’organiser leurs campagnes promotionnelles dans le respect de la législation, tout en assurant aux consommateurs l’accès à de véritables réductions, et non à de simples opérations marketing déguisées.

Au-delà de l’annonce des dates, le ministère lance un appel aux opérateurs économiques afin qu’ils proposent des offres réellement attractives. L’objectif est de stimuler la concurrence et de permettre aux consommateurs de bénéficier de réductions effectives tout au long de la période des soldes. Cette campagne intervient à un moment où les dépenses des ménages augmentent généralement, à l’approche de la rentrée et de la saison estivale.

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Attention aux fausses promotions : soyez vigilants pendant les soldes

Certes, les soldes d’été riment avec bonnes affaires pour beaucoup de consommateurs. Toutefois, elles peuvent aussi cacher de mauvaises surprises. Chaque année, cette période attire en effet son lot de pratiques trompeuses. Ces pratiques restent parfois difficiles à repérer, surtout que la consommation rapide pousse souvent à l’achat impulsif.

Ainsi, le ministère pousse les commerçants à pratiquer des remises réelles et transparentes. Cette mesure vise avant tout à soutenir le pouvoir d’achat des ménages algériens. En effet, la saison estivale entraîne déjà une hausse des dépenses. Ainsi, l’affichage clair des prix avant et après réduction devient essentiel. De même, la véracité des taux annoncés fait partie des exigences.

C’est pourquoi les clients doivent conserver systématiquement leurs justificatifs d’achat. Il vaut également mieux comparer les prix sur plusieurs canaux. En cas de doute, toute anomalie mérite d’être signalée aux services de protection du consommateur.

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