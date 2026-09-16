Solaire, hydrogène vert : l’Algérie se prépare à une croissance record de ses capacités renouvelables

L’Algérie s’oriente vers la croissance la plus rapide de sa capacité renouvelable installée en Afrique. Cette progression, prévue entre 2026 et 2031, atteindra un taux annuel composé de 42,51%.

Cette dynamique repose sur l’expansion des projets solaires et le développement de l’hydrogène vert. La plateforme Energy s’appuie sur un rapport récent de la société de recherche Mordor Intelligence pour établir ces projections.

Un appel d’offres solaire d’un gigawatt en préparation

Le rapport précise les leviers de cette croissance algérienne. Le pays prépare un appel d’offres solaire pour une capacité d’un gigawatt. Ce projet s’accompagne d’un alignement des plans hydrogène vert avec le réseau d’exportation de Sonatrach.

L’Algérie a déjà inauguré deux centrales solaires cette année. Leur capacité totale atteint 400 mégawatts. Cette réalisation s’inscrit dans la première phase d’un programme national ambitieux. L’objectif vise à porter la capacité solaire à 3200 mégawatts, contre environ 600 mégawatts actuellement.

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Un continent en pleine expansion énergétique

Ces prévisions algériennes s’inscrivent dans un contexte continental dynamique. La capacité totale installée en Afrique devrait passer de 86,95 gigawatts en 2026 à 179,66 gigawatts d’ici 2031. Ce taux de croissance annuel composé atteint 15,62%. Cette évolution représente plus qu’un doublement de la capacité sur la période étudiée.

Le solaire domine les technologies renouvelables par sa vitesse de croissance sur le continent. Son taux de croissance annuel composé devrait atteindre 27,84% jusqu’en 2031. Le solaire et l’éolien combinés devraient dépasser l’hydroélectricité d’ici 2029.

Des ressources naturelles favorables

L’Algérie profite de plusieurs atouts pour soutenir son expansion. Le pays bénéficie d’une abondance de ressources solaires. La baisse des coûts des technologies solaires renforce également cette dynamique. Les plans de développement de l’hydrogène vert complètent ces avantages compétitifs.

L’hydroélectricité conserve la plus grande part des capacités renouvelables africaines. Sa capacité cumulée atteignait environ 52 gigawatts en 2025. La capacité solaire installée a atteint 22,19 gigawatts après une croissance de 21%. Les ajouts éoliens ont totalisé 11,47 gigawatts, avec une progression de 20%.

Des coûts solaires en forte baisse

La baisse des coûts solaires renforce l’attractivité des nouveaux projets. Les tarifs des projets solaires à grande échelle attribués par enchères sont tombés sous les 0,03 dollar par kilowattheure en Égypte durant 2025. Le prix des panneaux solaires a atteint environ 0,12 dollar par watt début 2026.

Le secteur commercial et industriel constitue également un moteur de la demande croissante en Afrique. Sa croissance annuelle composée devrait atteindre 18,36% jusqu’en 2031. Les entreprises minières, les usines et les centres de données recherchent activement un approvisionnement électrique stable et propre.

L’Afrique du Sud domine actuellement les capacités renouvelables développées via sept cycles d’enchères. Sa capacité cumulée atteignait 7,8 gigawatts en 2025. D’autres pays intensifient également leurs investissements. L’Égypte, le Nigeria et le Kenya élargissent leurs projets solaires, éoliens, géothermiques et liés à l’hydrogène vert.

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Des défis structurels persistants

Cette expansion continentale ne va pas sans obstacles. La faiblesse des réseaux électriques limite leur capacité d’absorption des sources de production intermittentes. Les risques de change et les difficultés de financement compliquent également ces projets. Ces facteurs pourraient ralentir la mise en œuvre des projets renouvelables dans plusieurs pays africains.

Selon les projections de Mordor Intelligence relayées par la plateforme Energy, le taux de croissance annuel de 42,51% place l’Algérie en tête des pays africains. Cette performance repose principalement sur l’expansion du solaire et le développement des projets d’hydrogène vert à l’horizon 2031.

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