Solaire et Hydrogène vert : l’Algérie passe au concret avec l’Allemagne

Ce mercredi 23 juillet 2025, au siège du ministère de l’Énergie et des Mines, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, chargé des Énergies renouvelables, Nourredine Yassaâ, a accueilli une délégation de l’Association allemande fédérale de l’industrie solaire (BSW Solar).

Conduite par David Wedepohl, directeur général des affaires internationales, la délégation a échangé avec les responsables algériens autour d’un projet commun. Ce dernier consiste à construire un avenir énergétique fondé sur le solaire, le stockage et l’hydrogène vert. Une ambition partagée, appuyée par une feuille de route déjà amorcée.

Algérie – Allemagne : une alliance autour du solaire et de l’hydrogène vert

Les deux parties ont abordé plusieurs axes de coopération concrets, avec un accent particulier sur :

L’investissement bilatéral entre les entreprises algériennes, notamment Sonelgaz , et les 1100 sociétés allemandes membres de BSW Solar ;

, et les 1100 sociétés allemandes membres de BSW Solar ; La fabrication des composants des systèmes solaires au niveau local : dans une logique de transfert de technologie et de renforcement des capacités ;

dans une logique de transfert de technologie et de renforcement des capacités ; Le développement de projets pilotes dans l’hydrogène vert, domaine prometteur pour la transition énergétique ;

Le transport de l’électricité et son raccordement aux réseaux intelligents, à travers l’échange d’expertises en matière d’infrastructures modernes.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonatrach mise sur la Chine pour relancer deux bassins pétroliers à fort potentiel

Cette volonté de collaboration s’inscrit dans la continuité du projet TaqatHy+. Une initiative ambitieuse visant à développer les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la production d’hydrogène vert en Algérie.

BSW Solar en Algérie : une feuille de route déjà entamée

Loin de s’en tenir à de simples intentions, les deux partenaires ont évoqué la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé en février 2024 entre Sonelgaz et BSW Solar. Cette entente porte sur l’échange d’expertises techniques et technologiques, la fabrication locale des équipements et l’élargissement de la base industrielle nationale dans ce domaine.

Pour l’Algérie, il s’agit d’un virage stratégique. « Ce partenariat s’inscrit dans la vision énergétique renouvelée de notre pays. Qui fait de la transition durable une priorité nationale », a souligné M. Yassaâ.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune en Italie : 20 accords scellés, tous les détails révélés

Le secrétaire d’État a également mis en avant les avantages comparatifs de l’Algérie, entre vastes ressources naturelles, main-d’œuvre qualifiée et infrastructures disponibles.

De leur côté, les représentants allemands ont salué les conditions favorables du marché algérien. Jugeant l’environnement juridique attractif et les perspectives de partenariat durables.

Enfin, « Le potentiel algérien est indéniable. Tant en matière de ressources que de volonté politique », a déclaré un membre de la délégation. Mettant en exergue les opportunités offertes par la coopération autour de TaqatHy+.