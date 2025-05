Soixante ans plus tard : d’anciens combattants algériens formés en Chine reviennent sur place

L’émotion était palpable ce jour-là en Chine. Plusieurs anciens combattants algériens, aujourd’hui âgés et marqués par le temps, ont retrouvé la terre qui les avait accueillis il y a plus de soixante ans. Un retour chargé de symboles et de souvenirs, dans le cadre d’une visite organisée pour commémorer les liens historiques entre l’Algérie et la Chine.

Formés en Chine, d’anciens combattants algériens y retournent 60 ans plus tard

Dans les années 1950, en pleine guerre de libération contre la colonisation française, 27 jeunes Algériens avaient été envoyés en Chine pour y recevoir une formation militaire, notamment dans le domaine de l’aviation. À l’époque, la Chine populaire, encore jeune sur la scène internationale, avait choisi de soutenir activement les mouvements de libération dans le tiers-monde, et en particulier la cause algérienne.

Soixante ans après, les vétérans algériens retrouvent la Chine de leur formation militaire

Ces jeunes recrues, devenues depuis des héros discrets de l’indépendance algérienne, avaient été formées dans des conditions rigoureuses, apprenant à piloter des avions, à entretenir les appareils et à comprendre les tactiques de guerre aérienne. Pour beaucoup, il s’agissait de leur premier voyage hors d’Afrique, dans un pays inconnu, mais solidaire.

Aujourd’hui, plus de six décennies plus tard, les anciens stagiaires sont retournés dans les lieux de leur formation, accueillis chaleureusement par les autorités chinoises. Certains ont reconnu les bâtiments, d’autres les paysages familiers. Tous ont été submergés par l’émotion. L’un d’eux a confié : « En tenant à nouveau les baguettes chinoises, j’ai eu l’impression de retrouver une part de moi-même. Ce pays nous a tendu la main à un moment décisif. »