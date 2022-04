Soirée ramadanesque : arrestation de 20 personnes à Mila

Pendant que les musulmans des quatre coins du monde guettent le mois sacré du Ramadan, pour redoubler de culte et accumuler les bonnes actions, plusieurs personnes en profitent pour se distraire et se faire plaisir surtout quand le Ramadan est associé à la saison estivale où abondent les pique-niques de nuit et les soirées artistiques. Par conséquent, certaines personnes se laissent tenter par les chants et les danses. Ils jeûnent toute la journée dans la foi et l’anticipation, et veillent toute la nuit pour danser au rythme des sons descendant.

Au cours d’une intervention nocturne dans un établissement hôtelier de la commune de Chalghoumi Laid, les forces de sécurité de Mila, située dans l’est de l’Algérie, ont arrêté vendredi 22 avril 2022 une vingtaine de personnes. En effet, dans cet hôtel, était organisée une nuit de débauche. Des produits prohibés et des quantités d’argent y ont été écoulés.

Cette perquisition de nuit entre dans le cadre des activités de routine de la police. Faisant suite à des informations signalant l’organisation de veillées de débauche au sein de cet hôtel, la police dotée d’un mandat de perquisition a procédé à une descente inattendue au sein de l’hôtel.

Au cours de ce raid nocturne, les forces de sécurité ont interpellé 20 personnes y compris des femmes. De plus, ils ont saisi des produits illicites et de l’argent destiné à la « tebrah ».

Un gala en plein Ramadan qui a suscité une grosse polémique

Une soirée spéciale a été organisée dans la ville de M’chedallah, à 40 km de Bouira, à l’occasion d’un gala présenté samedi 16 avril 2022 par la mairie en partenariat avec l’Association des activités de jeunesse de la région.

Cette soirée a été agrémentée par l’artiste kabyle Taous Arhab « Depuis 40 ans j’assiste à des galas sur cette grande place (…) y compris durant les années noires du terrorisme » a déclaré l’élu. Le responsable a indiqué que le concert avait lieu trois quarts d’heure après les prières de tarawih, étant donné que cette mosquée est limitrophe du lieu du gala « Les tarawih ont pris fin à 21h45, nous avons attendu jusqu’à 22h30 pour commencer le gala », a-t-il indiqué.

L’événement a eu lieu dans des conditions normales jusqu’aux environs de minuit, où les organisateurs et les spectateurs ont entendu une voix de l’imam prononçant des insultes à leur encontre à travers les haut-parleurs.

Une séquence vidéo ayant fait le tour sur les réseaux sociaux où on entend l’imam qualifier les organisateurs et les participants à cette soirée de tous les noms voire de les maudire. Cette réaction a étonné les personnes présentes.

La suite a donné naissance à une partie commune entre les partisans de l’imam et ceux du maire de M’chedallah qui a été l’objet d’insultes. La tenue de galas artistiques au cours du mois de Ramadan est souvent fréquente, ce qui suscite des questions avant cette levée de boucliers.