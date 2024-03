Soins de qualité, démarches simplifiées et suivi personnalisé au Centre Médical Anadolu

Dans le paysage dynamique des soins de santé, le Centre Médical Anadolu se démarque comme un phare d’excellence, offrant des soins médicaux de premier ordre et un suivi personnalisé à une clientèle mondiale. En partenariat stratégique avec l’hôpital américain Johns Hopkins Medicine, cet établissement prestigieux est à l’avant-garde de l’innovation médicale, attirant des patients de plus de 65 pays. Transcendant les frontières géographiques, le département des services internationaux du Centre Médical Anadolu joue un rôle crucial dans la prise en charge des patients venant des quatre coins du globe. Ce département établit des liens solides avec une clientèle diversifiée, assurant une prise en charge intégrée et sans frontières.

Dans une interview exclusive, Meriem Hammouda, représentante du département des services internationaux de la région Afrique du Nord et Afrique francophone, partage avec nous en détail les services médicaux exceptionnels offerts par le Centre Médical Anadolu, ainsi que les démarches que doivent entreprendre les patients algériens en quête de soins de qualité.

Pour commencer, pouvez-vous nous fournir un aperçu des services médicaux offerts par le Centre Médical Anadolu ?

Anadolu est bien plus qu’un simple centre de soins. Nous sommes un hub pluridisciplinaire, offrant un parcours de traitement complet, allant du diagnostic jusqu’au suivi post-traitement. Nos services couvrent une vaste gamme de spécialités, allant des simples check-up aux traitements complexes. Par exemple, un patient venant pour un simple bilan de santé peut être diagnostiqué avec un cancer. Nous pouvons par conséquent lui offrir une prise en charge complète durant toutes les étapes du traitement, de la biopsie aux conseils thérapeutiques hebdomadaires, en passant par la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie et le suivi post-traitement.

En tant que Centre de référence pour les maladies graves, nous nous distinguons par notre expertise dans des domaines tels que l’oncologie, la neurologie et la neurochirurgie, l’hématologie, ou encore l’urologie et la greffe de moelle osseuse et bien d’autres. Notre engagement envers l’excellence médicale se reflète dans chaque aspect de notre pratique, garantissant à nos patients une prise en charge complète et de qualité.

Quels sont les domaines de traitement les plus recherchés par les patients algériens lorsqu’ils viennent vers vous ?

Les patients algériens recherchent principalement des services dans les domaines de l’oncologie et de la radiothérapie, ce qui constitue leur première préoccupation. Ensuite, la chirurgie, notamment la neurochirurgie, est également très demandée. Nous constatons aussi un intérêt marqué pour l’hématologie. Bien que la chirurgie soit parfois perçue comme coûteuse, certains patients préfèrent cette option pour des traitements sensibles où la précision est cruciale, comme certaines biopsies neurochirurgicales. En somme, les patients algériens cherchent avant tout des solutions médicales spécialisées et de haute qualité, et c’est précisément ce que nous nous efforçons de leur offrir au Centre Médical Anadolu.

Pouvez-vous nous décrire les étapes que doit suivre un patient algérien pour bénéficier d’un traitement au Centre Médical Anadolu ?

Le processus pour les patients algériens est conçu pour être aussi fluide et accessible que possible. Tout d’abord, ils peuvent nous contacter 24/7 via nos réseaux sociaux, nos numéros de téléphone ou nos portails web, et nous envoyer leurs rapports médicaux pour obtenir un deuxième avis gratuit, afin de déterminer si un traitement chez Anadolu est nécessaire. Notre objectif est de nous assurer que les patients ne fassent pas de déplacements inutiles. Si une solution est envisageable en Algérie, nous encourageons le patient à rester sur place. Notre priorité est de proposer une alternative médicale seulement lorsque cela est nécessaire, avec l’assurance que le patient est entre de bonnes mains.

Une fois que le patient accepte notre offre médicale, nous prenons en charge tous les aspects logistiques de son voyage. Cela comprend l’aide requise pour l’obtention d’un visa, l’invitation médicale, la réservation de l’hôtel et le transport de l’aéroport à l’hôpital. Tout cela est inclus dans notre offre de service. De plus, nous offrons des consultations en ligne lorsque cela est nécessaire, que ce soit avant l’arrivée du patient ou en cas d’urgence. Après le traitement, notre engagement ne s’arrête pas là. Nous assurons un suivi post-traitement en demandant régulièrement des rapports médicaux et en offrant des conseils à distance, nous pouvons aussi orienter nos patients vers des centres de confiance ou partenaires en Algérie pour poursuivre les soins.

Un autre aspect crucial pour les patients, particulièrement les algériens, à savoir la communication. Nous comprenons cette préoccupation et nous nous assurons à ce que chaque patient soit accompagné d’un interprète du début à la fin de son séjour. Avec une équipe de plus de 170 personnes au département des services internationaux, nous comptons 100 interprètes qui parlent plus de 18 langues différentes. Ainsi, nous garantissons que chaque patient se sente compris et pris en charge dans sa langue maternelle. Chez Anadolu, nous sommes déterminés à offrir non seulement des soins médicaux de qualité, mais aussi une expérience rassurante et sans stress pour nos patients venant d’Algérie et d’ailleurs dans le monde.

D’ailleurs, les retours d’expérience de nos patients algériens sont essentiels pour nous, car ils témoignent de la qualité de nos services et de la confiance qu’ils nous accordent. Nous avons souvent des proches de patients qui nous contactent, après avoir eu la recommandation de personnes ayant déjà reçu des soins au Centre Médical Anadolu. Cette reconnaissance est pour nous la meilleure référence. Un patient satisfait est un ambassadeur de confiance, et nous constatons qu’un patient satisfait entraîne fréquemment l’arrivée de dix autres.

Avez-vous une histoire inspirante à nous raconter ?

Nous avons vu des cas où des patients arrivaient sans espoir, mais repartaient avec une nouvelle perspective. Je me souviens particulièrement d’une patiente diagnostiquée en 2019 avec un cancer sévère et une espérance de vie très limitée. Pourtant, grâce à un traitement approprié chez Anadolu, elle est toujours parmi nous, vivante et en bonne santé. Cette patiente est un exemple inspirant de la manière dont la médecine peut transformer des vies et offrir de l’espoir là où il semblait n’y en avoir aucun. Son histoire nous rappelle pourquoi nous nous engageons chaque jour à offrir les meilleurs soins possibles à nos patients.

Parlons des modalités de paiement. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Les modalités de paiement sont un aspect important à considérer pour nos patients algériens, en raison des restrictions sur les transferts de fonds hors du pays. Nous offrons plusieurs options, y compris les transferts bancaires avec une facture proforma à l’appui, ainsi que l’utilisation de comptes bancaires à l’étranger. Toutefois, il est crucial de comprendre que nos devis sont estimatifs et peuvent être sujets à des ajustements en fonction des examens et des évolutions médicales. La communication régulière avec nos équipes médicales est essentielle pour garantir une compréhension claire des coûts et des procédures financières. En fin de compte, notre objectif est de rendre le processus aussi transparent et accessible que possible pour nos patients, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur rétablissement sans se soucier des détails financiers.

Avez-vous un mot pour la fin ?

En conclusion, je tiens à souligner qu’il est compréhensible que certains patients accordent une grande importance au coût des traitements médicaux. Cependant, je souhaite mettre en garde contre les offres alléchantes que les patients peuvent trouver à Istanbul (Turquie) et qui pourraient cacher des complications financières et médicales. Nous avons souvent constaté des situations où les patients étaient attirés par des prix plus bas chez des concurrents, mais se retrouvent finalement avec des factures beaucoup plus élevées que prévu, sans parler des risques pour leur santé. En matière de santé, le prix ne devrait pas être le seul critère de choix. La qualité des soins et la sécurité du patient doivent primer.

Il est également important de reconnaître les défis auxquels sont confrontés les patients, notamment en termes de pouvoir d’achat et d’accès aux soins. Toutefois, je tiens à souligner qu’il ne faut pas négliger les ressources médicales disponibles localement. Les médecins algériens sont compétents et offrent des soins de qualité. Nous sommes là pour compléter ces ressources et offrir une alternative lorsque c’est nécessaire, dans le respect de la santé et du bien-être de nos patients.

En tant que représentante département des services internationaux du Centre Médical Anadolu, nous comprenons la responsabilité qui nous incombe vis-à-vis de nos patients. Nous nous engageons à fournir des soins de qualité, transparents et adaptés aux besoins individuels de chaque patient. Notre objectif est de garantir que chaque patient reçoive le meilleur traitement possible, avec compassion et professionnalisme. Nous sommes là pour soutenir nos patients à chaque étape de leur parcours médical, en veillant à ce qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin, dans les meilleures conditions possibles. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter via nos numéros de téléphone : +90 262 679 41 52 / +90 530 173 03 59. Ou par courriel : int.patients@anadolusaglik.org.

