Soins de beauté traditionnels algériens : Hammam, henné et huiles naturelles

L’Algérie, terre de contrastes et de traditions, possède un héritage de beauté ancestral, transmis de génération en génération. Derrière l’éclat naturel des femmes algériennes se cachent des rituels simples, efficaces et profondément enracinés dans la culture locale. Hammam purifiant, henné bienfaisant ou huiles nourrissantes, ces soins naturels offrent une approche authentique du bien-être et de la beauté.

Le hammam : bien plus qu’un bain de vapeur

À Alger comme dans toutes les grandes villes du pays, le hammam reste une institution. Ce bain de vapeur chaude, inspiré des thermes antiques, purifie le corps et apaise l’esprit.

Dans des établissements renommés comme le Hammam El-Bacha, le rituel commence par un bain de vapeur pour ouvrir les pores, se poursuit avec un gommage au savon noir à l’aide du gant kassa, puis s’achève avec un massage relaxant à l’huile d’argan.

Ce moment de détente est aussi un espace de sociabilité, où les femmes se retrouvent pour échanger, rire et partager des conseils de beauté. Loin d’être une simple habitude d’hygiène, le hammam est un art de vivre.

Le savon noir et le gant de kessa : l’art du gommage

Star des soins au hammam, le savon noir, mélange d’olives noires broyées, de potasse et d’huiles parfumées, est un allié exfoliant redoutable.

Appliqué sur une peau préalablement chauffée, puis frotté avec un gant rugueux, il élimine les impuretés et laisse la peau douce et régénérée. En Kabylie, il se marie avec l’argile rouge pour des masques purifiants.

Le henné : beauté et symbolisme

Le henné est bien plus qu’un cosmétique. Utilisé lors des mariages, des fêtes ou simplement pour le soin des cheveux, il est reconnu pour ses vertus purifiantes et fortifiantes.

Ce henné naturel, aux teintes riches et durables, soigne autant qu’il embellit. En tatouage éphémère, il porte des significations culturelles profondes : protection, fertilité, bonheur…

Face à la prolifération du henné noir chimique, les spécialistes recommandent de revenir au henné traditionnel, brun orangé, 100 % naturel et sans danger pour la peau.

L’huile d’argan et ses cousines locales

Très présente dans l’est algérien, notamment dans les Aurès, l’huile d’argan est précieuse pour ses vertus hydratantes et anti-âge.

Utilisée pour le corps, le visage ou les cheveux, elle nourrit en profondeur grâce à sa richesse en antioxydants et en vitamine E.

Appliquée après un hammam, elle sublime la peau et fortifie les cheveux.

Le khôl de Tlemcen et le savon d’olive de Kabylie

À Tlemcen, on perpétue l’art de fabriquer un khôl artisanal, utilisé non seulement pour intensifier le regard, mais aussi pour protéger les yeux du vent et du soleil.

Appliqué avec un bâtonnet fin, ce maquillage ancestral incarne à la fois l’esthétique et le soin.

En Kabylie, les oliviers donnent un savon doux, naturel, sans parfums artificiels ni conservateurs. Riche en vitamines, il nettoie sans agresser, idéal même pour les peaux les plus sensibles.

L’eau de fleur d’oranger, l’argile rouge et les soins des oasis

Dans la vallée du M’Zab, l’eau de fleur d’oranger est un secret de fraîcheur et d’apaisement. Elle tonifie le teint au réveil et calme les rougeurs le soir.

L’argile rouge du Sahara, quant à elle, est utilisée en masque pour purifier et illuminer le visage.

Enfin, dans les oasis comme à Ghardaïa, les femmes mélangent du miel local à de la poudre d’amande pour créer des masques maison nourrissants et sensoriels, alliant douceur et efficacité.

Une beauté algérienne enracinée et vivante

Les femmes algériennes n’ont pas abandonné ces traditions : elles les réinventent, les transmettent, les défendent.

De l’eau de fleur d’oranger du M’Zab au khôl protecteur de Tlemcen, du savon d’olive kabyle à l’huile de figue de barbarie d’Oran, chaque geste raconte une histoire. Une beauté sincère, naturelle, connectée à la terre et à la mémoire.