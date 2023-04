Soigner les cancers hématologiques (du sang) par la greffe de la moelle osseuse

Les cancers hématologiques (ou du sang) sont les cancers qui se développent à partir des cellules sanguines : globules blancs, globules rouges et plaquettes. Ils trouvent leurs causes dans l’altération de ces cellules. Les cancers du sang les plus fréquents sont les leucémies, les myélomes et les lymphomes.

Ainsi, on distingue 3 grandes familles de cancers hématologiques :

les leucémies : elles se caractérisent par la prolifération de cellules anormales dans le sang ;

Chacune de ces familles recouvre une multitude d’entités distinctes dont le pronostic et le traitement peuvent être très différents. Cette diversité trouve son origine dans l’hématopoïèse, le système de production et de renouvellement des cellules sanguines et des cellules impliquées dans les réponses immunitaires.

Quels sont les facteurs de risques des cancers hématologiques ?

On considère comme facteur de risque tout élément qui favorise le développement d’un cancer du sang. Cependant, la présence d’un facteur de risque n’induit pas forcément le développement d’un cancer du sang. En outre, un cancer peut se développer même en l’absence de ces facteurs.

Parmi les facteurs de risque de cancers du sang les plus reconnus, on note :

Antécédents familiaux : Les personnes ayant des antécédents familiaux de cancers hématologiques ont un risque plus élevé de développer ces types de cancer.

Traitement des cancers hématologiques par greffe de la moelle osseuse au Centre Médical Anadolu

Parmi les traitements utilisés pour le traitement des cancers hématologiques, il y a la greffe de la moelle osseuse. Une opération qui possède un département spécial au Centre Médical Anadolu. Ce dernier soigne plusieurs maladies pour lesquelles une greffe de la moelle osseuse est indiquée :

Leucémie myéloblastique aiguë ;

Leucémie lymphoblastique aiguë ;

Lymphome non hodgkinien ;

Lymphome de Hodgkin ;

Myélome multiple ;

Syndrome myélodysplasique ;

Leucémie myéloïde chronique ;

Leucémie lymphoïde chronique ;

Anémie aplasique ;

Tumeurs solides : cancer testiculaire, cancer de l’ovaire/sarcome d’Ewing ;

Maladies héréditaires : hémoglobinopathies ;

Maladies auto-immunes (sclérodermie, lupus, polyarthrite rhumatoïde).

Du reste, la greffe de moelle osseuse est une procédure médicale qui implique le transfert de cellules souches qui produisent les cellules sanguines d’un donneur à un receveur pour traiter certaines maladies du sang (leucémie, lymphome, myélome).

La procédure de greffe de moelle osseuse comprend plusieurs étapes : (1) préparation du patient et du donneur ; (2) collecte de cellules souches ; (3) traitement du patient avec une chimiothérapie ou une radiothérapie ; (4) enfin, la greffe des cellules souches.

Bien que la greffe de moelle osseuse puisse offrir une chance de guérison pour certaines maladies du sang, elle peut également présenter des risques. Il s’agit notamment des complications liées à la compatibilité entre le donneur et le receveur, des réactions immunitaires et des infections.

Dr ZAFER GÜLBAŞ, chef du département hématologie au Centre Médical Anadolu

Dr Zafer GÜLBAŞ, professeur de médecine interne et d’hématologie, est le chef du département maladies hématologiques du Centre Médical Anadolu. Éminent spécialiste du domaine, il possède à son actif un riche CV.

Formations et expériences professionnelles :

École de Médecine de l’Université Hacettepe

École de Médecine de l’Université Anadolu

Centre de Pneumonologie et de Chirurgie Thoracique Atatürk

Centre médical Hadassah, Israel

Centre de Recherches Fred Hutchinson sur le Cancer, USA

Centre de Recherche M.D. Anderson sur le Cancer, USA

Hôpital Princess Margaret, Université de Toronto, Canada

Spécialités médicales :