Soheib aspergé d’acide par ses amis et brûlé au visage, perd la vue

Les violences et les crimes ne cessent d’augmenter dans notre société. Les histoires se suivent et font froid dans le dos. Les médias et les réseaux sociaux restent les meilleurs moyens pour dénoncer ce les violences qui gangrènent notre société.

Durant la soirée d’hier, un jeune âgé de 20 ans, habitant Kherazza une localité se situant dans la wilaya de Guelma, raconte son histoire poignante sur le plateau d’une des émissions de la chaîne, qui provoque l’émoi des internautes et très vite l’histoire est partagée par des centaines d’internautes. Le jeune Soheib, raconte avoir été aspergé d’acide par ses propres amis. Des faits qui remontent à quelques mois, selon la victime elle-même.

Selon la mère de Soheib, ce dernier a pris en charge sa famille après le décès de son père. Selon elle, son fils est un garçon sans problèmes qui consacre son temps au travail pour réussir à porter le lourd fardeau dont il a hérité après le départ prématuré de son papa, présente avec lui sur plateau de la chaine Echorouk, dans la soirée de ce dimanche 13 novembre.

Toujours selon la mère de la victime, les faits se sont déroulés, le 22 mars 2022, le jeune homme a été invité par des amis pour prendre un café avec eux. Ils l’on ensuite attiré dans un endroit obscur avant de passer à leur acte.

Soheib raconte le calvaire qu’il a vécu

D’après le jeune homme, les auteurs de cet acte étaient trois. Le victime affirme qu’il ne s’attendait pas à ce que ses amis lui préparait. Il ajoute qu’il été conduit par eux dans un lieu isolé, ou ils l’ont agressé et l’ont fait tombé. Il continue en affirmant qu’ils ont versé sur lui un liquide chimique, de l’eau chaude et une autre substance.

Les agresseurs avaient visé le visage et les yeux, raconte-il, en précisant que les trois agresseurs ont pris la fuite, le laissant patauger sur le sol en criant. Le jeune homme avait la peau brulée ses yeux ont changé de couleur du brun au vert.

Suite à cette terrible agression, Soheib a été admis en urgence à l’hôpital après l’arrivée des secours. Après plusieurs mois de prise en charge il s’en sort avec plusieurs séquelles au niveau des bras et du visage. Le jeune a cependant perdu complètement la vue.