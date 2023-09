Soft Power: quelle influence pour l’Algérie en Afrique et dans le monde ?

S’il est vrai que l’Algérie déploie de grands efforts pour recouvrer une position de nation influente sur la scène régionale et continentale, il n’en demeure pas moins qu’il y a un domaine sur lequel notre pays enregistre un retard considérable. Il s’agit de celui du « soft power » (pouvoir de convaincre).

Le soft power désigne l’ensemble des moyens « doux », autres que la puissance militaire (hard power), qu’un État emploie pour exercer une influence sur la scène internationale et orienter la politique mondiale en sa faveur. La culture, le cinéma, le sport, la diplomatie, les aides économiques constituent autant d’outils de la stratégie du soft power.

Et dans le monde moderne, le pouvoir de convaincre occupe une place de plus en plus importante dans les politiques des grandes puissances. Les États-Unis avec Hollywood, McDo et CocaCola, la Chine avec TikTok, le Japon avec les mangas, le Qatar avec la Coupe du monde de la FIFA… sont quelques exemples parmi tant d’autres.

Pour connaître où se situe l’Algérie en matière de soft power sur l’échelle africaine et mondiale, nous avons consulté le dernier rapport de l’institut londonien Brand Finance et qui s’intitule « Global Soft Power Index 2023.

Les 10 des pays d’Afrique au soft power le plus puissant en 2023

Le Global Soft Power Index de Brand Finance représente le travail de recherche le plus complet au monde sur la perception des marques nationales. Se basant sur un panel de 100 000 personnes de 18 à 75 ans, issues de 100 pays différents, chaque année, l’indice dresse la liste des 121 marques les plus influentes.

Cet indice mesure la force et l’attrait d’un pays en matière de soft power, en examinant 40 critères, dont le patrimoine culturel, la qualité de son système éducatif, la gouvernance et la réputation mondiale, les médias, le commerce, les relations internationales…

Voici donc la liste des 10 pays les plus influents d’Afrique en matière de « pouvoir doux » :

Rang/Afrique Pays Classement mondial 1 Égypte 38 2 Afrique du Sud 40 3 Maroc 55 4 Île Maurice 67 5 Seychelles 74 6 Tunisie 83 7 Rwanda 85 8 Algérie 86 9 Côte d’Ivoire 87 10 Ghana 92

Ainsi, bien que l’Algérie fasse partie dans le top 10 des nations africaines au soft power le plus influent, nous remarquons qu’elle figure en bas du tableau et qu’elle est encore loin de rivaliser avec les puissances du continent, l’Égypte et l’Afrique du Sud. Même à l’échelle du Maghreb, le Maroc et la Tunisie surpassent l’Algérie.

Sur le plan mondial, nous retrouvons, sans grande surprise, les États-Unis en tête des nations au soft power le plus puissant. Le reste du top 10 se compose de : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine, le Japon, la France, le Canada, la Suisse, la Russie et l’Italie.