Sofiane Feghouli commente son grand retour en équipe d’Algérie

Sofiane Feghouli effectue son grand retour en sélection nationale. Un retour tant attendu, dans la mesure où Djamel Belmadi a peiné à trouver le digne successeur du joueur pendant un an et demi. L’actuel pensionnaire du club turc Karagümrük se dit content de retrouver les Verts.

C’est dans la soirée de vendredi dernier que le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de septembre. Un stage qui sera ponctué par le match face à la Tanzanie, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2023, et au Sénégal à Dakar, en amical, respectivement le 7 et le 12 septembre prochains.

Certes, la liste de Belmadi a été marquée par le retour de certains joueurs. Mais le retour marquant, c’est évidemment celui de Sofiane Feghouli. En effet, il effectue son come-back après une longue absence qui aura duré un an et demi, plus exactement depuis la fameuse double-confrontation face au Cameroun en mars 2022.

Un retour tant attendu, faut-il le dire, dans la mesure où aucun joueur n’a pu pallier l’absence de Feghouli. Le driver des Verts a essayé plusieurs alternatives, mais en vain. Auteur d’un bon début de saison en championnat turc avec Karagümrük, « Soso » s’est vu ses efforts récompensés.

« Merci mon frère Djamel »

Sofiane Feghouli a réagi à propos de son retour en sélection nationale. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se dit très content de retrouver les Verts. Sa publication sur les réseaux sociaux donne l’impression comme s’il s’agit de sa première sélection.

« Fier…Merci au peuple pour les encouragements, merci à mon frère Djamel et son staff pour la confiance. Prêt à aider cette nouvelle génération de petits frères talentueux à s’affirmer et performer pour apporter de la joie au pays insh’Allah. Vive l’Algérie ». A-t-il écrit.

La grande expérience de Feghouli va sans doute servir du bien à la sélection nationale, que ce soit lors de la CAN-2023 ou dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.