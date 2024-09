Snus et sachets de nicotine : une nouvelle voie pour les fumeurs ?

Le tabagisme, fléau de santé publique, pousse les chercheurs et les autorités à explorer de nouvelles avenues pour aider les fumeurs à réduire les risques. Parmi ces alternatives, le snus et les sachets de nicotine suscitent un intérêt grandissant. Mais qu’en est-il réellement de ces produits ? Sont-ils une véritable solution pour les fumeurs désireux de changer leurs habitudes ?

Originaire de Suède, le snus est un produit à base de tabac humide que l’on place sous la lèvre supérieure. Contrairement à la cigarette, il ne se fume pas, ce qui évite l’inhalation de nombreuses substances toxiques contenues dans la fumée. Cette méthode de consommation a considérablement contribué à faire baisser les taux de maladies liées au tabagisme en Suède.

Les sachets de nicotine, quant à eux, sont une innovation plus récente. Ces petits sachets, également placés sous la lèvre, délivrent de la nicotine pure, associée à différents arômes. Entièrement dépourvus de tabac, ils offrent une alternative plus pure et moins nocive que la cigarette traditionnelle.

Si le snus et les sachets de nicotine partagent un mode de consommation similaire, leurs compositions diffèrent. Le snus, contenant du tabac, est plus proche de la cigarette, bien qu’il ne soit pas fumé. Les sachets de nicotine, quant à eux, sont complètement dépourvus de tabac, ce qui les rend plus purs.