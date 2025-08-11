Snus et sachets de nicotine : une alternative sans fumée pour réduire les risques du tabac

Alors que les politiques de santé publique redoublent d’efforts pour réduire les méfaits du tabagisme, une nouvelle génération de produits sans fumée s’impose progressivement sur la scène mondiale : les produits oraux sans fumée. Il existe deux types principaux de produits oraux sans fumée :

Les snus contiennent du tabac dans lequel la nicotine est naturellement présente

Les sachets de nicotine contiennent de la nicotine (mais pas de tabac). Le contenu est enveloppé dans un sachet de cellulose et placé entre la gencive et la lèvre supérieure ou inférieure. La nicotine est absorbée par la muqueuse buccale.

Une délivrance de nicotine sans combustion

Les produits oraux sans fumée délivrent de la nicotine sans combustion et sans inhaler de fumée car cette dernière est inexistante.

La fumée est la principale cause des maladies liées au tabagisme. Elle contient plus de 6 000 substances chimiques, dont beaucoup ont été identifiées par les autorités de santé internationales, comme des substances chimiques nocives ou potentiellement nocives.

Réduction des substances nocives grâce à l’absence de combustion

En éliminant la combustion du tabac, les niveaux élevés de substances chimiques nocives et potentiellement nocives présentes dans la fumée de cigarette peuvent être réduits de manière significative – cette réduction doit être évaluée scientifiquement produit par produit.

Pour les fumeurs, les produits oraux, constituent une meilleure alternative que de continuer à fumer.

Parmi les marques les plus emblématiques de cette innovation scientifique, ZYN s’est imposé comme le leader mondial, notamment aux USA.

Avec une large gamme, cette alternative intéresse de plus en plus les fumeurs adultes en quête d’une alternative plus innovante, et moins risquée que la cigarette.