La SNTF a fait un rappel sur son offre « Carte Jeunes », une initiative bienvenue pour les jeunes voyageurs algériens. Cette carte nominative, accessible aux 12-28 ans, offre une réduction de 20% sur les billets de train pour les parcours de plus de 100 km, que ce soit sur les lignes régionales ou les grandes lignes.

Valable un an pour un prix de 60 DA, la carte « Jeunes » permet de réaliser des économies substantielles. Prenons l’exemple d’un voyage Alger-Chlef : sans la carte, le billet coûte 1130 DA, tandis qu’avec la carte, le prix descend à 950 DA, soit une économie de 180 DA.

Comment bénéficier de la Carte Jeune de la SNTF ?

L’obtention de la carte est simple : il suffit de se rendre dans une gare SNTF muni de sa carte d’identité nationale et d’une photo. La démarche est rapide et permet de profiter d’un tarif avantageux pour voyager en train à travers le pays.

Alors, si vous avez entre 12 et 28 ans et que vous aimez voyager en train, n’hésitez pas à vous procurer la carte « Jeunes » !

La Carte 3ème Âge de SNTF

La Carte Jeunes permet aux étudiants et aux jeunes actifs de voyager à prix réduit. Mais qu’en est-il des seniors ? La SNTF a également pensé à eux avec la Carte 3ème Âge…

En effet, cette carte offre aux seniors la possibilité de voyager en toute liberté et à prix réduit. Elle permet aux personnes âgées de 55 ans et plus pour les femmes et de 60 ans et plus pour les hommes de bénéficier d’une réduction de 20% sur les billets de train sur tous les parcours de plus de 100 km (Banlieue Algéroise, Services Régionaux et des Grandes Lignes).

Valable à vie, la Carte 3ème Âge est un véritable atout pour les seniors qui souhaitent profiter de leurs loisirs et voyager en famille ou entre amis.

Pour obtenir la carte, il suffit de se présenter à un guichet de gare muni d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité. La carte est délivrée sous 24 heures après le dépôt de la demande. Le droit de confection de la carte est de 60 DA.