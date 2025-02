SNTF : voyagez à moitié prix avec la carte demi-tarif

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) met à disposition des voyageurs une carte demi-tarif, un dispositif avantageux permettant de bénéficier de billets de train à tarif réduit.

Cette carte vise à faciliter l’accès au transport ferroviaire en rendant les voyages plus abordables pour un large public, notamment les étudiants, les travailleurs et les usagers réguliers du train.

Ces cartes sont délivrées au niveau des directions régionales de la SNTF, situées dans les principales villes du pays, à savoir Alger, Oran, Annaba et Constantine.

Grâce à ce dispositif, les bénéficiaires peuvent obtenir une réduction de 50 % sur le prix des billets de train, et ce, pour une durée déterminée. Les formules proposées sont flexibles, avec des abonnements disponibles pour une période de trois mois, six mois ou un an, permettant ainsi aux voyageurs de choisir l’option qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur fréquence de déplacement.

Deux types de cartes disponibles

Carte A : Elle permet d’obtenir des billets à demi-tarif pour la première ou la deuxième classe, selon le choix du voyageur.

Carte B : Cette carte est réservée exclusivement aux billets de deuxième classe à demi-tarif.

De plus, pour faciliter l’accès à ces cartes, la SNTF propose aux voyageurs de payer le prix de la carte annuelle en trois versements.

Cette initiative vise à encourager l’utilisation du transport ferroviaire en rendant les voyages plus abordables pour un large public.

La SNTF : Acteur clé du transport ferroviaire en Algérie

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) est l’opérateur public chargé de l’exploitation du réseau ferroviaire en Algérie. Fondée en 1976, elle assure à la fois le transport des voyageurs et des marchandises sur l’ensemble du territoire national.

Avec un réseau de plusieurs milliers de kilomètres, la SNTF joue un rôle essentiel dans la mobilité des citoyens, en proposant des liaisons entre les grandes villes ainsi que des dessertes régionales et locales. Elle met à disposition des trains modernes, notamment les trains grandes lignes, les trains régionaux, ainsi que les trains de banlieue pour répondre aux besoins variés des usagers.

Engagée dans un processus de modernisation, la SNTF investit dans l’amélioration de ses infrastructures et de son matériel roulant afin d’optimiser la qualité du service et renforcer l’attractivité du rail comme mode de transport économique et écologique en Algérie.