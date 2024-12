SNTF : Reprise des trains de nuit entre Oran et Béchar

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé la reprise tant attendue des trains de nuit sur la ligne reliant Oran à Béchar, après une interruption due aux dégâts causés par les inondations de septembre dernier dans le sud-ouest de l’Algérie.

Ce service, qui reprendra à partir du samedi 21 décembre 2024, sera assuré quotidiennement dans les deux sens, permettant aux voyageurs de retrouver une solution de transport rapide, pratique et confortable.

Un service adapté aux besoins des usagers

Selon le programme communiqué par la SNTF, les départs depuis Oran sont programmés chaque soir à 21h00, tandis que les trains en provenance de Béchar partiront à 22h00.

Ces horaires ont été définis pour répondre aux besoins des passagers, qu’ils voyagent pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le trajet inclut plusieurs arrêts dans des villes stratégiques telles que Sidi Bel Abbès, Naâma, Aïn Séfra et d’autres localités importantes, renforçant ainsi la connexion entre le nord et le sud-ouest du pays.

La suspension temporaire du service avait été imposée par les dégâts subis par les infrastructures ferroviaires lors des fortes inondations qui ont touché le sud-ouest en septembre dernier.

Les équipes de la SNTF ont travaillé d’arrache-pied pour réparer les voies endommagées et garantir la sécurité des passagers. Avec cette reprise, la société souligne son engagement à offrir un service fiable et sécurisé.

Cette reprise constitue une excellente nouvelle pour les voyageurs, notamment ceux qui empruntent régulièrement cette ligne pour leurs déplacements.

Les trains de nuit offrent un confort appréciable avec des équipements adaptés, permettant aux passagers d’effectuer le trajet dans des conditions optimales.

En conclusion, la réouverture de la ligne Oran-Béchar marque une étape importante pour la SNTF et pour les usagers. En plus de reconnecter des régions stratégiques, elle renforce la dynamique économique et sociale entre le nord et le sud du pays.

Avec un service désormais opérationnel, la société espère attirer de nouveau les voyageurs et redonner un élan à cette liaison ferroviaire essentielle.