SNTF : reprise de la ligne Tebessa – Souk Ahras – Annaba via le “Train bain de mer”

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé la réouverture d’une ligne ferroviaire reliant les villes de Tebessa, Souk Ahras et Annaba. À compter du lundi 29 juillet 2024, le “Train bain de Mer” reprendra du service, offrant une nouvelle option de transport pour les habitants et les voyageurs de ces régions.

Les trains de passagers sur cette ligne avaient été suspendus depuis juin 2022 en raison de problèmes d’infrastructures sur certaines portions du trajet. Durant cette période d’arrêt, la SNTF a entrepris des travaux de réparation et de maintenance approfondis pour garantir la sécurité et le confort des passagers. Les efforts de rénovation comprennent la réhabilitation des rails, des traverses et des systèmes de signalisation.

Une fois la ligne remise en état, une liaison quotidienne aller-retour a été programmée. Le départ de Tebessa est prévu à 4h30 du matin, avec un retour de Annaba à 16h40, en passant par Souk Ahras.

Ainsi, ce service est particulièrement conçu pour coïncider avec la saison estivale, facilitant l’accès des habitants des régions intérieures aux côtes méditerranéennes pour profiter des plages et des attractions touristiques d’Annaba.

La SNTF appelle à la prudence et à la sécurité ferroviaire

Parallèlement à cette annonce, la SNTF a également publié un rappel strict concernant la sécurité ferroviaire. Il est impératif pour la sécurité de tous de respecter les consignes suivantes :

La traversée des voies ferrées est alors strictement interdite. Il est également interdit de stationner des véhicules sur les rails ou à proximité immédiate des voies ferroviaires. Aux passages à niveau, les trains ont toujours la priorité. Traverser les voies ferrées uniquement aux passages surveillés est la manière la plus sûre de le faire. Le respect des signalisations routières et ferroviaires est essentiel.

Pour la sécurité de tous, il est donc crucial de suivre ces consignes de sécurité. La SNTF rappelle que la prudence et le respect des règles sont indispensables pour éviter les accidents et assurer un voyage serein pour tous les usagers.