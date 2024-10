SNTF : réductions exclusives sur billets de train aller-retour

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé une initiative visant à rendre le voyage en train plus attractif pour les passagers.

🟢 À LIRE AUSSI : SNTF : jusqu’à 100 % de réduction pour cette catégorie de voyageurs

Dans un communiqué officiel diffusé lundi, l’entreprise a révélé qu’elle proposait des réductions exceptionnelles sur les billets aller-retour. Une excellente opportunité pour les voyageurs fréquentant les longues distances.

Des réduction allant jusqu’à 20 %

Dès aujourd’hui, tous les passagers munis d’un billet aller-retour peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à 20 % sur le prix de leur billet. Cette offre s’applique aux trajets longue distance, spécifiquement pour les voyages dépassant 400 km.

Les voyageurs peuvent ainsi profiter de cette occasion pour explorer de nouvelles destinations tout en réalisant des économies significatives.

Avec cette mesure, la SNTF espère attirer un plus grand nombre de passagers et encourager l’utilisation du train comme moyen de transport privilégié. Le transport ferroviaire représente pour beaucoup une alternative confortable et respectueuse de l’environnement par rapport à d’autres modes de transport. Les réductions s’adressent à tous, que ce soit pour des voyages d’affaires, des visites familiales ou des escapades touristiques.

Conditions de validité des billets

La SNTF précise que les billets aller-retour bénéficiant de ces réductions restent valables pendant une période de deux mois à partir de la date d’achat. Cette flexibilité permet aux passagers de planifier leurs voyages sans pression. En plus de maximiser les avantages financiers.

Ce coup de pouce tarifaire est une initiative bienvenue dans le contexte actuel. La SNTF invite donc tous les voyageurs à saisir cette opportunité.

🟢 À LIRE AUSSI : SNTF : La nouvelle carte verte révolutionne le transport ferroviaire à Alger

Pour plus d’informations sur les horaires et la disponibilité des billets, les passagers peuvent consulter le site internet de la SNTF ou contacter leur service client.