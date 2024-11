SNTF : réductions et avantages exclusifs pour les usagers de trains avec la carte verte

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) lance la Carte Verte ! Une initiative visant à faciliter les déplacements des Algériens sur le réseau ferroviaire électrifié. Ce programme apporte un souffle nouveau aux usagers, grâce à des réductions conséquentes et divers avantages.

Présentée lors d’une conférence de presse, la Carte Verte promet de transformer la manière dont les citoyens utilisent les trains en banlieue d’Alger.

🟢À LIRE AUSSI : SNTF : 20 % de réduction pendant toute l’année pour cette catégorie de voyageurs

La Carte Verte propose des réductions exceptionnelles. Les usagers bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 30 % pour la carte hebdomadaire. Les abonnements mensuels, trimestriels, semestriels et annuels offrent encore plus d’avantages, avec des baisses de tarifs atteignant 40 %. Ces réductions s’appliquent à tous les trajets sur le réseau ferroviaire d’Alger et dans ses environs, rendant le transport ferroviaire plus accessible pour tous.

Une accessibilité renforcée

La flexibilité des modalités de paiement est un autre point fort de la Carte Verte. Les usagers peuvent choisir de régler leur abonnement en plusieurs fois. Il est également possible de réaliser jusqu’à trois versements annuels pour la carte annuelle. Cette approche rend la carte encore plus accessible aux citoyens, qui peuvent de ce fait, mieux gérer leur budget.

Concernant le prix, la SNTF a prévu un système de tarification basé sur la distance parcourue. Cela assure que chaque usager, quel que soit son profil, puisse trouver une option adaptée à ses besoins et à ses moyens financiers. La Carte Verte s’adresse particulièrement à ceux qui utilisent fréquemment le train. Elle offre par conséquent, une solution de transport pratique et économique.

La mise en place de la Carte Verte par la SNTF représente une nouvelle avancée pour le transport ferroviaire en Algérie. Elle simplifie les déplacements, réduit les coûts et améliore l’expérience des usagers. Ce dispositif est une belle opportunité pour encourager les Algériens à opter pour le train, symbole d’un avenir plus durable et connecté.

🟢À LIRE AUSSI : SNTF : réductions exclusives sur billets de train aller-retour