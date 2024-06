SNTF : Programme du nouveau train de Khenchela

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a révélé aujourd’hui sur sa page officielle le programme des nouvelles liaisons ferroviaires “Khenchela – Aïn Beïda – Constantine“.

Cette nouvelle ligne représente une avancée significative dans le réseau de transport ferroviaire algérien, visant à améliorer la connectivité entre les wilayas de l’est et à offrir un service de transport confortable et rapide aux passagers.

Cette ligne entrera en service aujourd’hui le samedi 1 juin, après son inauguration par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avant hier jeudi.

Le président a souligné l’importance de ce projet dans le renforcement des infrastructures de transport et la fourniture de moyens de transport sûrs et rapides pour les citoyens.

La ligne relie les wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi et Constantine à travers 13 stations. Les stations varient entre les zones rurales et urbaines, offrant ainsi un service complet qui répond aux besoins de divers groupes de passagers.

Stations de la wilaya de Khenchela

Khenchela : Station de départ et d’arrivée de la nouvelle ligne.

Station de départ et d’arrivée de la nouvelle ligne. Baghai : Station intermédiaire desservant les villages voisins.

Station intermédiaire desservant les villages voisins. M’Toussa : Station supplémentaire pour soutenir la liaison locale.

Stations de la wilaya d’Oum El Bouaghi

Fkirina : Station desservant les zones rurales.

Station desservant les zones rurales. Aïn Beïda : Station principale avec une forte densité de population.

Station principale avec une forte densité de population. Oum El Bouaghi : Station importante reliant plusieurs lignes.

Station importante reliant plusieurs lignes. Aïn Fakroun : Station desservant les villages environnants.

Station desservant les villages environnants. Aïn M’lila : Station reliant les zones urbaines et rurales.

Stations de la wilaya de Constantine

El Guerzi : Station intermédiaire desservant les zones proches.

Station intermédiaire desservant les zones proches. Ouled Rahmoune : Station offrant un service de transport supplémentaire.

Station offrant un service de transport supplémentaire. El Khroub : Station principale desservant la population urbaine.

Station principale desservant la population urbaine. Sidi Mabrouk : Station desservant les quartiers résidentiels.

Station desservant les quartiers résidentiels. Constantine : Station finale de la ligne, l’une des plus importantes de l’est algérien.

SNTF : Horaires des trajets

Le trajet du matin part de la station de Khenchela à 5 heures du matin en direction de la wilaya de Constantine. Le train arrive à la station d’Oum El Bouaghi à 6 heures et 8 minutes du matin, et à la station de Constantine à 8 heures et 12 minutes du matin.

Cet horaire est conçu pour permettre aux passagers d’atteindre leurs destinations tôt dans la journée, que ce soit pour le travail ou les études.

Le trajet du soir part de la station de Constantine en direction de Khenchela à 16 heures. Le train arrive à la station d’Oum El Bouaghi à 18 heures du soir, et à la station de Khenchela à 19 et 8 minutes.

Ce service en fin de journée est prévu pour ceux qui terminent leur journée de travail ou qui reviennent d’autres activités.

SNTF : Impact et avantages du nouveau service

Ce nouveau service ferroviaire apportera de nombreux avantages aux habitants des wilayas desservies. Il offrira non seulement une alternative rapide et confortable aux autres moyens de transport, mais contribuera également à réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre.

De plus, il favorisera le développement économique local en facilitant les déplacements pour le travail, les affaires et le tourisme.

Le lancement de cette nouvelle ligne de train est un pas important vers l’amélioration du réseau de transport en Algérie. Il démontre l’engagement du gouvernement à investir dans les infrastructures essentielles et à répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de mobilité.

Les autorités espèrent que ce nouveau service rencontrera un grand succès et sera utilisé par un large éventail de passagers.