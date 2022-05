SNTF : perturbations dans la circulation des trains demain

Le train est un moyen de transport très utilisé par les Algériens, et en cas de changement de programme la société de transport ferroviaire algérienne communique les différents ajustements afin que les voyageurs prennent leurs dispositions.

C’est dans ce cadre que la SNTF a annoncé par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook officielle un changement d’horaire pour ce samedi 28 mai 2022. Les trains concernés sont ceux reliant Alger, Blida et El Affroun. La cause de ses modifications est d’ordre technique et elles sont dues à des travaux de maintenance dans le but de renouveler le gravier et le plâtre. Cette perturbation prendra fin dès le lendemain, c’est -à -dire le dimanche 29 mai.

Les nouvelles traversées en partance d’El Affroun se feront donc à ces heures ci :

Train numéro 1022 : 6:00

Train numéro 1028 : 7:15

Train numéro 1030 : 7:40

Train numéro 1036 : 9:40

Train numéro 1052 : 14:35

Il a aussi été signalé que le train, partant de Blida à 17:26 a été suspendu pour la journée.

SNTF : la société met en place un événement pour le centre psychologique et psychiatrique à Annaba

Dans un but sociétal et une approche d’aide, la direction régionale de la Société Nationale des Transports Ferroviaires ( SNTF ) de la Wilaya d’Annaba a donc fait part d’une initiative en faveur des enfants du Centre psychologique et psychiatrique d’Annaba ce lundi 23 mai 2022.

Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, des photos de l’événement ont été diffusées relatant la journée de découverte et d’immersion. Les activités étaient diverses et comprenaient : une visite de la gare et un trajet en train pour les enfants.

Les jeunes enfants du centre ont été accueillis et guidés par les employés de la SNTF qui ont pris part à l’encadrement en étroite collaboration avec le personnel de l’établissement. D’après ce qui a été énoncé dans le post Facebook fait par la société, le centre a été ravi, et compte bien renouveler l’expérience.