SNTF : nouveaux horaires des trains de nuit pour ces lignes

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a dévoilé une mise à jour importante des horaires de plusieurs lignes majeures à travers le pays. Ces ajustements concernent notamment les trains de nuit reliant l’est et l’ouest du territoire, ainsi que les dessertes régionales autour d’Oran. L’objectif annoncé est d’améliorer la fluidité des déplacements, d’élargir les options de voyage et de renforcer le confort des usagers.

La SNTF confirme que les trains de nuit entre Alger et Annaba circulent désormais tous les jours. Cette liaison, très fréquentée par les voyageurs de longue distance, assure des arrêts dans plusieurs gares importantes : El Harrach, Bouira, Beni Mansour, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, El Harrouch et Azzaba.

Les horaires fixés sont les suivants :

Départ d’Alger vers Annaba : 18h40

Départ d’Annaba vers Alger : 20h20

Ce service nocturne offre une alternative confortable pour rejoindre l’est du pays tout en optimisant le temps de déplacement.

Train de nuit Oran – Béchar : une liaison quotidienne équipée de couchettes

Sur la ligne Oran–Béchar, la SNTF maintient un train de nuit quotidien dans les deux sens, équipé de cabines et de couchettes pour garantir une expérience de voyage plus agréable, notamment pour les longues distances.

Le train dessert plusieurs wilayas de l’ouest, avec des arrêts à : Sidi Bel Abbès, Tabia, Moulay Slissen, Ras El Ma, Rejm Démouch, Mécheria, Naâma, Aïn Sefra, Tiout, Magrane, Jnane Bourzek et Béni Ounif.

Les départs sont fixés comme suit :

Départ d’Oran vers Béchar : 20h30

Départ de Béchar vers Oran : 02h00

Cette liaison reste essentielle pour connecter les grandes villes de l’ouest et soutenir la mobilité interwilayas.

En plus des trains de nuit, la SNTF a publié les nouveaux horaires de la ligne régionale Oran–Oued Tlélat, très utilisée par les voyageurs quotidiens. Départs d’Oran se feront à 11h50, 18h00 et 19h15. Les Retours d’Oued Tlélat se feront quant à eux à 12h35, 18h40 et 20h00.

Cette fréquence permet une meilleure répartition des flux aux heures de forte affluence et répond aux besoins de mobilité locale.Un réseau ferroviaire modernisé et plus accessible

Avec cette mise à jour, la SNTF réaffirme sa volonté de moderniser le service ferroviaire et d’offrir des plages horaires plus adaptées aux besoins des usagers. Les trains de nuit, renforcés par des équipements de confort, ainsi que les dessertes régionales régulières, participent à améliorer la qualité et la fiabilité du transport sur rail en Algérie.