SNTF : Modification temporaire du trajet ferroviaire entre ces deux villes

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé une modification exceptionnelle du trajet des trains reliant Alger à Touggourt pour les jours du samedi 22 février 2025 et du dimanche 23 février 2025.

Selon le communiqué de la SNTF, les trajets concernés seront donc temporairement limités à l’itinéraire Alger – Batna – Alger, en remplacement du parcours habituel Alger – Touggourt – Alger. Cette modification est due à des travaux de maintenance et de raccordement sur la nouvelle ligne ferroviaire aux niveaux des gares d’El Oued et de Biskra.

La SNTF a donc prévu les départs suivants pour les trajets alternatifs :

Samedi 22 février 2025 : Départ de la gare d’Agha (Alger) à 18h10 Arrivée à la gare de Batna à 01h40

Dimanche 23 février 2025 : Départ de la gare de Batna à 20h40 Arrivée à la gare d’Agha (Alger) à 05h00



La SNTF invite les voyageurs à organiser leurs déplacements en tenant compte de ces modifications temporaires.

Maintien du programme habituel sur certaines lignes

La société tient à informer les voyageurs que les itinéraires habituels empruntés par les trains assurant la liaison Alger – Batna – Alger demeureront alors inchangés et continueront à fonctionner conformément au programme en vigueur, sans aucune modification des horaires ou des arrêts prévus.

Ainsi, les voyages sur la ligne Alger – Touggourt – Alger reprendront normalement à partir du lundi 24 février 2025, selon les horaires habituels :

Alger – Touggourt : départ à 18h13

départ à Touggourt – Alger : départ à 17h30

Mise en place d’une carte demi-tarif pour les voyageurs

En parallèle, la Société Nationale des Transports Ferroviaires met à disposition des usagers une carte demi-tarif, offrant des réductions avantageuses sur les billets de train.

Ce dispositif vise donc à rendre les déplacements ferroviaires plus accessibles, en particulier pour les étudiants, les travailleurs et les voyageurs réguliers. Les cartes sont disponibles dans les directions régionales de la SNTFS situées dans les principales villes du pays, notamment à Alger, Oran, Annaba et Constantine.

Les détenteurs de cette carte bénéficient alors d’une réduction de 50 % sur le prix des billets, selon des abonnements valables pour trois mois, six mois ou un an. Deux types de cartes sont disponibles :

Carte A : valable pour les billets en première et deuxième classe.

Carte B : réservée aux billets de deuxième classe uniquement.

Ainsi, pour faciliter l’acquisition de cette carte annuelle, la SNTF permet aux voyageurs d’effectuer le paiement en trois versements. Cette initiative a pour objectif d’encourager l’utilisation du train en proposant des tarifs plus attractifs au grand public.