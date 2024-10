SNTF : Modification du programme des trains entre Alger et Zéralda

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé un ajustement des horaires de ses trains sur la ligne reliant Alger à Zéralda. À partir du dimanche 13 octobre 2024, une nouvelle rotation sera ajoutée en matinée dans les deux sens. Cette initiative vise à répondre aux demandes croissantes des usagers et à améliorer la qualité du service public.

La SNTF a précisé dans un communiqué que le nouveau programme permettra une meilleure gestion du flux de passagers durant les heures de pointe, offrant ainsi une alternative de transport plus efficace pour les navetteurs quotidiens.

SNTF : Quels sont les tarifs enfant, et les promotions en cours ?

Dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer la qualité du service public et répondre aux attentes des usagers, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) met en place des réductions attractives sur les tarifs des billets, visant à encourager les familles à utiliser le train et à offrir des options économiques aux voyageurs réguliers. Ces avantages incluent des tarifs réduits pour les enfants et des offres spéciales pour les trajets aller-retour, permettant aux passagers de profiter de voyages à moindre coût.

Tarifs Réduits pour les Enfants : Une Initiative pour Faciliter le Voyage en Famille

Afin de faciliter les déplacements des familles, la SNTF a introduit des tarifs réduits pour les enfants sur toutes les lignes, qu’il s’agisse de trajets longue distance, de liaisons interurbaines ou de trains de banlieue. Les réductions sont structurées en fonction de l’âge de l’enfant :

Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement à bord des trains de la SNTF, à condition de ne pas occuper de siège dédié.

Cette mesure permet aux familles de réduire les coûts tout en rendant le transport ferroviaire plus accessible. Les enfants âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 % sur le prix du billet standard.

Contrairement aux plus jeunes, ces enfants ont droit à un siège réservé, garantissant un confort optimal tout au long du trajet.

SNTF : Offres spéciales sur les billets Aller-Retour

Pour les voyageurs parcourant de longues distances, la SNTF propose une réduction intéressante sur les billets aller-retour. Les passagers ayant acheté un billet aller-retour ou payé un supplément pour cette option bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 20 % sur le prix total, à condition que la distance parcourue dépasse 400 kilomètres. Cette offre vise à encourager l’utilisation du train pour les trajets interurbains de plus de 400 km, rendant les voyages plus abordables pour ceux qui doivent se déplacer régulièrement sur de longues distances.

Les billets aller-retour avec cette réduction spéciale sont valables pendant une période de deux mois à partir de la date d’achat, offrant ainsi aux voyageurs une flexibilité supplémentaire pour planifier leurs trajets.