SNTF : Modification des arrêts de train les 8 et 9 Novembre

La société nationale de transport ferroviaire (SNTF) annonce des changements temporaires dans les trajets des trains pour les 8 et 9 novembre 2024. Pendant ces deux jours, tous les trains en direction d’Alger ou transitant par Alger effectueront un arrêt et un départ exceptionnel depuis la gare d’Agha, en raison de travaux de maintenance prévus sur les infrastructures ferroviaires entre la gare d’Alger et celle d’Agha.

Les autorités ont planifié les travaux de maintenance pour améliorer la sécurité et la qualité des services ferroviaires. Elles se concentreront sur un tronçon crucial entre la gare d’Alger et celle d’Agha. Ces interventions affecteront toutes les lignes passant par Alger, et elles modifieront temporairement les trajets réguliers. Les trains en provenance de l’est et de l’ouest s’arrêteront exceptionnellement à Agha, qui deviendra le point de départ et d’arrivée principal pour les passagers.

La SNTF assure alors à ses usagers que ce changement est temporaire et que le service reprendra normalement dès le 10 novembre 2024. Cette initiative vise à optimiser les infrastructures ferroviaires tout en limitant les perturbations pour les voyageurs.

Lancement de la réservation électronique : un nouveau service au service des voyageurs

En parallèle des travaux de maintenance, la SNTF innove en lançant un service de réservation électronique pour ses trajets longue distance. Cette initiative, dans un premier temps, concerne le trajet reliant Alger et Oran, avec un départ quotidien à 8h00 dans chaque direction. Ce service sera progressivement étendu à d’autres lignes dans les mois à venir.

Avec cette nouvelle option de réservation en ligne, les voyageurs pourront alors consulter la disponibilité des places et effectuer leurs réservations directement via le site officiel de la SNTF. La procédure est simple : les passagers sélectionnent leur trajet, vérifient les disponibilités, et finalisent leur achat en quelques clics. Cette démarche facilite l’accès aux billets, tout en réduisant les files d’attente aux guichets.

Les réservations doivent être effectuées au moins un jour avant le départ, afin de garantir une place à bord. Cette exigence permet une meilleure organisation du service et assure un suivi précis des disponibilités pour chaque train.

Ainsi, avec ce lancement, la SNTF cherche à moderniser son offre et à s’adapter aux nouvelles attentes des usagers en matière de simplicité et de rapidité. Cette transition vers le numérique représente un pas important dans la modernisation des services publics en Algérie, et la SNTF espère attirer davantage de voyageurs grâce à cette nouvelle commodité.