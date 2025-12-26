SNTF : mise en place de tarifs exceptionnels pour les jeunes voyageurs

Dans une volonté constante de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de favoriser la mobilité nationale, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) déploie une politique tarifaire particulièrement avantageuse pour les familles. En proposant des réductions substantielles et des conditions de gratuité pour les enfants, l’opérateur public entend démocratiser l’usage du rail comme mode de transport privilégié pour les déplacements à travers le pays.

L’offre de la SNTF repose sur une segmentation précise de ses tarifs en fonction de l’âge des enfants, permettant ainsi aux parents de mieux maîtriser leur budget de voyage. Cette stratégie d’inclusion sociale se décline en deux niveaux de prise en charge :

Gratuité totale pour les moins de 4 ans : Les très jeunes passagers sont transportés sans aucun frais. Cette gratuité s’applique à condition que l’enfant ne dispose pas d’un siège individuel, voyageant ainsi sur les genoux de l’adulte accompagnateur.

Réduction de 50 % pour les 4-12 ans : Pour cette tranche d’âge, l’entreprise applique un demi-tarif systématique. Contrairement aux plus petits, ces enfants bénéficient de leur propre siège réservé, garantissant un confort optimal durant toute la durée du trajet.

Cette structure tarifaire permet au rail de s’imposer comme une alternative économique et sécurisée face au transport routier, tout en encourageant les nouvelles générations à adopter le train comme moyen de transport principal.

Le train de nuit Alger-Annaba : quels sont les horaires ?

Au-delà de ses engagements tarifaires, la SNTF renforce sa présence sur les grands axes nationaux, notamment grâce à sa ligne nocturne reliant la capitale à l’est du pays. Ce service permet une traversée efficace des régions intérieures durant la nuit, offrant aux passagers un gain de temps considérable.

Le service nocturne sur la ligne Alger-Annaba-Alger est assuré de manière quotidienne, garantissant une continuité de service pour les voyageurs professionnels et les familles.

Sens Alger – Annaba : Le convoi prend son départ à la gare d’Agha sur les coups de 18h40. Après avoir traversé les régions de la Kabylie et des Hauts Plateaux, il atteint son terminus à Annaba à 05h28.

Sens Annaba – Alger : Le départ est programmé à 21h00 depuis la gare d’Annaba, pour une arrivée matinale à Alger (Agha) fixée à 07h06 le lendemain.

Le train de nuit n’est pas qu’une simple liaison entre deux métropoles ; il assure une desserte fine de nombreuses wilayas grâce à des arrêts stratégiques. Le parcours inclut des gares majeures telles que le centre et la Kabylie ( El Harrach, Thénia, Bouira et Beni Mansour), les Hauts Plateaux (Bordj Bou Arreridj et Sétif) et l’Est (Constantine, El Harrouch et Azzaba).

En maintenant cette cadence quotidienne, la SNTF réaffirme son rôle de pivot du transport terrestre, facilitant les échanges entre le centre et l’extrême est du pays dans des conditions de sécurité renforcées.