SNTF : les trains d’Alger vers l’Est du pays momentanément suspendus

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, ce vendredi 22 juillet, sur son compte Twitter, que les trains en partance d’Alger vers les régions de l’Est et du Sud-Est du pays, en passant par Bouira (Bejaïa, M’sila, Touggourt, Tébessa et par Constantine et Annaba) sont actuellement suspendus, jusqu’à nouvel ordre.

Les wagons d’un train transportant des marchandises ont dévié des voies dans la zone de Kadiria (wilaya de Bouira) vendredi durant la soirée, sans faire de victimes ni de blessés, selon la Société nationale des transports ferroviaires.

La compagnie a présenté ses excuses à ses clients pour les désagréments causés par cet accident, en confirme que les équipes spécialisées sont mobilisées pour relever les véhicules endommagés et réparer la voie ferrée, dans les plus brefs délais. « La SNTF s’excuse auprès de son aimable clientèle des désagréments causés par cet incident et assure que ses équipes spécialisées sont mobilisées sur le terrain pour le relevage des wagons et le rétablissement de la voie dans les plus brefs délais. » Peut-on lire sur le communiqué de la SNTF.