SNTF : jusqu’à 40 % de réduction pour les détenteurs de la Carte Verte

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a dévoilé, ce dimanche, la Carte Verte destinée aux usagers des trains, offrant une série de réductions et d’avantages qui rendent les déplacements sur le réseau ferroviaire de la banlieue d’Alger plus faciles et plus économiques.

Selon un communiqué de la SNTF, la Carte Verte propose des réductions allant jusqu’à 30% pour les cartes hebdomadaires, tandis que les cartes mensuelles, trimestrielles (3 mois), semestrielles (6 mois) et annuelles bénéficient de réductions pouvant atteindre 40%. Ces cartes sont valables à bord des automotrices sur le réseau de la banlieue algéroise et des zones avoisinantes.

Parmi les avantages phares de la Carte Verte, la liberté de circuler sur les trajets définis sans avoir à faire la queue pour acheter des billets. En outre, les détenteurs de la carte peuvent opter pour un paiement en plusieurs fois, allant jusqu’à trois versements annuels pour la carte annuelle, facilitant ainsi son accès aux citoyens.

Le prix de la carte est déterminé en fonction de la distance parcourue, ce qui en fait une option adaptée à différentes catégories d’usagers. La Carte Verte se présente ainsi comme le choix idéal pour ceux qui se déplacent régulièrement en train électrifié.

Comment obtenir la Carte Verte SNTF ?

Pour bénéficier de la Carte Verte, les usagers doivent constituer un dossier simple et rapide. Selon les informations fournies par le communiqué de la SNTF, seules deux pièces sont nécessaires pour souscrire à cet abonnement :

Une photo récente

et une copie de la carte d’identité nationale.

Cette démarche simplifiée permet aux voyageurs de gagner du temps et de faciliter leur accès aux avantages offerts par la carte.

Une fois en possession de la Carte Verte, les usagers profitent non seulement de réductions tarifaires significatives, mais aussi d’un confort accru lors de leurs déplacements.

En effet, cette carte permet de monter directement à bord du train sans passer par les guichets pour acheter un billet, évitant ainsi les files d’attente souvent longues et fastidieuses.

En résumé, la Carte Verte SNTF est bien plus qu’un simple outil de réduction : c’est une solution pratique et économique pour les voyageurs réguliers, leur offrant à la fois des économies substantielles et une expérience de voyage plus fluide et agréable.