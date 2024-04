SNTF : jusqu’à 100 % de réduction pour cette catégorie de voyageurs

ALGER, le 21 avril 2024 – La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé, ce dimanche, la mise en place d’une nouvelle tarification spéciale dédiée aux personnes à besoins spécifiques, applicable sur l’ensemble de ses lignes de trains de banlieue et grandes lignes.

Cette initiative louable s’inscrit dans le cadre de la politique d’inclusion sociale menée par l’entreprise et vise à faciliter l’accès au transport ferroviaire pour cette catégorie de voyageurs.

Selon le communiqué, la nouvelle tarification se structure en trois catégories distinctes, en fonction du taux d’invalidité des voyageurs :

Première catégorie ( invalidité inférieure à 80% ) : Réduction de 50% sur les lignes reliant les grandes villes et les longs trajets.

Deuxième catégorie ( invalidité entre 80% et 100% ) : Réduction de 100 % sur les lignes reliant les grandes villes et les longs trajets.

Troisième catégorie (invalidité à 100% avec accompagnateur) : Réduction de 100 % sur les lignes reliant les grandes villes et les longs trajets.

Concernant les lignes de banlieue, la SNTF a également acté la gratuité totale des trajets pour les personnes à besoins spécifiques relevant des trois catégories.

SNTF : Un engagement continu pour une mobilité inclusive

En effet, la mesure annoncée ce jour concernant la tarification préférentielle pour les personnes à besoins spécifiques s’inscrit dans une démarche globale de la SNTF visant à promouvoir une mobilité inclusive et accessible à tous.

L’entreprise multiplie les initiatives pour faciliter le quotidien des voyageurs, en particulier ceux confrontés à des difficultés de mobilité. Parmi les exemples concrets de cet engagement, on peut citer :

L’aménagement des trains pour les personnes à mobilité réduite : Les trains de la SNTF sont dotés de sanitaires adaptés aux besoins des personnes handicapées. Ces sanitaires sont conçus pour offrir une aisance et une facilité d’accès optimales, même aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite.

La signalisation visuelle et sonore : Les portes des trains sont équipées d'un système de fermeture automatique avec indication d'occupation visuelle. De plus, un éclairage intérieur et extérieur à infrarouge permet une meilleure visibilité, notamment en cas de faible luminosité.

L’engagement de la SNTF en faveur d’une mobilité inclusive est salutaire et mérite d’être souligné. Ces initiatives contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes à besoins spécifiques et à leur permettre de se déplacer en toute autonomie et dignité.