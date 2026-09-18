SNTF : de nouveaux horaires pour les trains de la banlieue d’Alger dès ce samedi

À l’occasion de la rentrée sociale, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) annonce l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de circulation pour les trains de la banlieue d’Alger. Ce dispositif prévoit plusieurs ajustements des horaires afin de mieux prendre en compte les déplacements des voyageurs durant cette période de reprise.

Le nouveau programme sera appliqué à partir de ce samedi 19 septembre 2026. Les usagers habitués à emprunter les trains de banlieue sont donc invités à vérifier les nouveaux horaires avant leur déplacement, notamment pour les trajets effectués quotidiennement entre Alger et les différentes destinations desservies.

De nouveaux horaires pour accompagner la rentrée sociale

La rentrée sociale entraîne généralement une reprise des déplacements quotidiens, notamment avec le retour des travailleurs, des élèves et des étudiants. Dans ce contexte, la SNTF a procédé à une nouvelle organisation des horaires de ses trains de banlieue.

Les ajustements concernent plusieurs dessertes au départ et à destination d’Alger. Les voyageurs devront ainsi tenir compte du nouveau programme à partir de ce samedi afin de connaître les horaires correspondant à leur trajet.

La compagnie ferroviaire recommande notamment aux usagers de consulter les horaires de leur ligne avant de se rendre en gare, le nouveau programme pouvant modifier les heures de certains départs par rapport à l’organisation précédente.

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Nouveau programme : voici quelques horaires à retenir

Parmi les principales dessertes concernées, la ligne Alger-Thénia compte plusieurs départs depuis la gare d’Alger dès le début de la matinée. Des trains sont notamment programmés à 6h25, 7h30 et 8h30, tandis qu’un autre départ est prévu à 16h05. Dans le sens Thénia-Alger, les voyageurs disposent notamment de départs à 6h00, 7h00 et 8h05.

Sur la ligne Alger-El Affroun, les dessertes en direction de Blida et El Affroun commencent également tôt dans la matinée. Parmi les premiers horaires figurent notamment 5h35, 6h20 et 7h10, permettant aux voyageurs de rejoindre les différentes destinations desservies depuis la capitale.

Pour la ligne Alger-Zéralda, relevant de la banlieue ouest, les premiers départs depuis Alger sont notamment prévus à 5h30, 6h20, 7h30 et 8h40.

La liaison ferroviaire entre Alger et l’aéroport Houari Boumediene dispose également de plusieurs départs matinaux. Le premier est prévu à 4h40, suivi notamment de dessertes à 6h00, 7h20 et 8h35.

Ces horaires ne constituent que quelques indications du nouveau programme. Les voyageurs peuvent consulter le document détaillé de la SNTF afin de retrouver l’ensemble des départs, selon les lignes et les gares concernées.

Le programme complet des nouveaux horaires de la banlieue d’Alger est disponible en cliquant ici.

Les trains longue distance restent inchangés

La SNTF précise que cette nouvelle organisation concerne uniquement les trains de la banlieue d’Alger.

Les horaires des trains longue distance, ainsi que ceux des trains inter-villes, restent pour leur part inchangés. Ces dessertes continueront à fonctionner selon le programme habituel de la compagnie.

Les voyageurs qui empruntent ces lignes ne sont donc pas concernés par les modifications annoncées pour la rentrée sociale.

Avec l’entrée en vigueur de ce nouveau programme dès le 19 septembre, les usagers des trains de banlieue sont invités à consulter les horaires actualisés avant leur trajet afin d’éviter toute confusion et de mieux organiser leurs déplacements quotidiens.