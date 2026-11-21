La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a communiqué le programme de circulation des trains de la banlieue d’Alger, applicable depuis le 19 septembre 2026. Cette nouvelle grille concerne plusieurs lignes reliant la capitale aux villes et localités environnantes, notamment Thénia, El Affroun, Zéralda et Oued Aïssi.

En parallèle, la compagnie met en avant les équipements et les horaires du train international reliant Annaba à Tunis. Deux dessertes qui intéressent les voyageurs, aussi bien pour leurs déplacements quotidiens que pour leurs voyages entre l’Algérie et la Tunisie.

Trains de la banlieue d’Alger : les horaires ligne par ligne

Le nouveau programme de la SNTF couvre plusieurs axes ferroviaires fréquentés par les voyageurs de la capitale et des wilayas voisines.

Sur la ligne Alger-Thénia, les départs depuis Alger sont programmés à 6h25, 7h30, 8h30, 9h45, 11h20, 12h35, 14h00, 15h05, 16h05, 17h05, 17h40, 18h05, 18h30, 18h40 et 19h00.

Dans le sens inverse, les trains quittent Thénia à 6h00, 6h21, 6h45, 7h00, 7h30, 8h05, 9h25, 10h35, 11h00, 12h00, 13h30, 14h15, 15h35, 16h35, 17h11, 17h45 et 18h50.

La ligne Alger-El Affroun propose également plusieurs départs quotidiens. Depuis Alger, les trains circulent à 5h35, 6h20, 7h10, 8h10, 9h00, 10h20, 11h30, 12h30, 13h20, 14h10, 14h30, 15h10, 16h10, 16h55, 17h10, 18h00, 18h30 et 18h50.

Au départ d’El Affroun, les horaires sont fixés à 5h40, 6h15, 6h45, 7h00, 8h00, 8h45, 9h30, 10h00, 10h45, 12h25, 13h30, 14h20, 15h00, 15h20, 15h50, 16h35, 16h50, 17h50 et 18h50.

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Agha-Zéralda et Agha-aéroport : les départs à retenir

Les voyageurs qui empruntent la ligne Agha-Zéralda disposent également de plusieurs dessertes quotidiennes. Les départs depuis Agha sont prévus à 5h30, 6h20, 7h30, 8h40, 9h20, 10h15, 11h35, 12h20, 13h10, 14h20, 15h20, 16h25, 17h30 et 18h35.

Dans le sens Zéralda-Agha, les trains partent à 6h15, 6h55, 7h30, 8h35, 10h00, 10h45, 11h30, 12h55, 14h00, 14h45, 16h00, 16h50, 17h35 et 18h50.

Le programme comprend aussi une liaison entre la gare d’Agha et l’aéroport international Houari-Boumédiène, ainsi que des dessertes reliant Thénia à Zéralda et Oued Aïssi.

Pour consulter le tableau complet des dessertes et les horaires de passage dans les différentes gares, les voyageurs peuvent se rendre sur le site officiel de la SNTF : www.sntf.dz.

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Train international Algérie-Tunisie : les horaires des départs depuis Annaba et Tunis

Parallèlement aux dessertes nationales, la SNTF met en avant le train international reliant Annaba à Tunis. Cette liaison ferroviaire propose une expérience de voyage avec des voitures de première et de deuxième classe réaménagées, ainsi qu’une voiture-restaurant et une cafétéria.

Les voyageurs disposent notamment de sièges confortables, de la climatisation, de ports USB, de prises électriques et de sanitaires. Ces équipements visent à améliorer le confort durant le trajet entre les deux pays.

Le train assure trois rotations hebdomadaires dans chaque sens. Au départ de la gare d’Annaba, les départs sont programmés les dimanches, mardis et jeudis à 9h00. L’arrivée à Tunis est prévue à 18h27.

Dans le sens inverse, le train quitte la capitale tunisienne les lundis, mercredis et vendredis à 8h25, pour arriver à Annaba à 18h20.

Sur son parcours, le train dessert plusieurs gares, notamment Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja, avant de rejoindre Tunis.

Cette liaison ferroviaire constitue un moyen de transport direct entre l’Est algérien et la Tunisie. Elle contribue également à faciliter les déplacements des voyageurs entre les deux pays, tout en renforçant les échanges et les liens entre les populations.