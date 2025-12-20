SNTF : Des réductions de 20 % sur les billets aller-retour pour ce type de trajets

Afin de faciliter les déplacements des citoyens et d’encourager l’utilisation du transport ferroviaire, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) propose une offre tarifaire avantageuse sur ses grandes lignes. Désormais, tout voyageur optant pour un billet « aller-retour » peut bénéficier d’une réduction importante allant jusqu’à 20 % du prix initial du billet. Cette promotion s’applique spécifiquement aux trajets couvrant une distance supérieure à 400 kilomètres, ciblant ainsi les voyageurs effectuant de longs parcours à travers le territoire national.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à améliorer l’accessibilité de ses services et à offrir des solutions de transport plus économiques pour les familles et les professionnels. En réduisant le coût des trajets longue distance, la SNTF souhaite renforcer la compétitivité du rail face aux autres modes de transport, tout en garantissant un confort optimal sur les lignes reliant les grandes métropoles algériennes.

Une flexibilité accrue avec une validité de deux mois

Outre l’aspect financier, cette offre se distingue par une grande souplesse d’utilisation. Les billets aller-retour bénéficiant de cette réduction restent valables pour une durée de deux mois à compter de leur date d’achat. Cette validité prolongée permet aux voyageurs de planifier leurs séjours en toute sérénité, sans la contrainte d’un retour immédiat, ce qui est particulièrement adapté pour les vacances, les visites familiales ou les missions professionnelles de moyenne durée.

La SNTF réitère ainsi son engagement à moderniser ses services et à s’adapter aux besoins de ses usagers. En combinant économies et flexibilité, cette initiative encourage une mobilité durable et structurée à travers le pays. Les voyageurs sont invités à se rapprocher des guichets dans les gares ou à consulter les plateformes numériques de la compagnie pour obtenir plus d’informations et profiter de ces tarifs préférentiels lors de leurs prochains déplacements.

SNTF : de nouveaux horaires pour cette ligne stratégique

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) assure la liaison quotidienne entre les wilayas de Médéa, Djelfa et Laghouat, renforçant ainsi la connectivité au cœur des Hauts Plateaux et vers le Sud. Ce service de transport moderne dessert un réseau de six stations stratégiques, permettant un maillage efficace de la région : les gares de Boughezoul, Aïn Oussara, Hassi Bahbah, Djelfa, Sidi Makhlouf et Laghouat. En proposant des rotations régulières, la SNTF offre une solution de mobilité fiable et rapide pour les citoyens, tout en participant au désenclavement économique de ces zones en plein essor.

Les horaires ont été conçus pour répondre aux flux de voyageurs tout au long de la journée. Pour le trajet complet depuis Boughezoul vers Laghouat, les départs sont programmés tôt le matin à 05h10, tandis que le retour depuis la station de Laghouat s’effectue en fin d’après-midi à 16h10. Cette organisation permet aux usagers d’effectuer leurs déplacements administratifs ou commerciaux dans la journée avec une grande ponctualité.

SNTF : Quels sont les détails des rotations ?

En plus de la ligne principale, des navettes spécifiques sont mises en place pour renforcer la liaison entre Laghouat et Djelfa. Des départs depuis Laghouat sont prévus à 09h00 et 12h45, avec des retours depuis la gare de Djelfa fixés à 11h00 et 14h30. Ce dispositif flexible vise à faciliter les échanges de proximité entre ces deux pôles urbains majeurs. Le confort des rames et la réduction des temps de parcours font de ce train un outil de développement incontournable pour les habitants de la région.

La SNTF rappelle à cette occasion que ce train est un bien public mis au service de tous. Elle appelle les passagers à faire preuve de civisme en veillant à la propreté des rames et à la préservation des équipements de bord. Le maintien de la qualité de service dépend de la responsabilité collective de chaque voyageur afin que ce moyen de transport reste un atout durable pour la collectivité nationale.