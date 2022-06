SNTF : des perturbations annoncées pour ce samedi 18 juin

La Société nationale des transports ferroviaires ( SNTF ) annonce les différents événements impactant les voyages via des communiqués.

En effet, la compagnie a informé ses clients que les traversées sur la ligne entre le terminal Alger/Blida/El Affroun connaîtrons des complications ce 18 juin 2022. Ces désagréments seront causés par des travaux sur ledit tronçon et l’entretien du chemin de fer.

La compagnie a apporté quelques détails quant aux départ de la gare d’El Affroun et des modifications qui y seront opérés.

Le programme pour ce samedi sera mis en place comme tel :

Train n° 1028 : départ à 06:55

Train n° 1030 : démarrage à 07:35

Train n° 1052 : départ à 14:35

Train n° 1054 : démarrage à 15:15

Il a aussi été ajouté que quatre train au départ de la gare de Blida seront en arrêt, et ce sera les deux trains suivants : le n°1055 à prévu à 16:39 et le train n°1060 prévu à 17:26.

Néanmoins, la SNTF a précisé que le trafic reprendra normalement dès le dimanche 19 juin 2022.

Été 2022 : ETUSA lance un nouveau programme de transport

Dès le début de la saison estivale de cette année, l’ETUSA a annoncé un programme pour cet été. En effet, le 30 mai 2022 un programme a été communiqué via les réseaux sociaux de la compagnie prévoyant plusieurs traversées.

Six bus sont prévus pour transporter les citoyens entre Caroubier et le Parc d’Attractions (Ben Aknoun). Des trajets vers le Parc d’El Hamma et le sanctuaire du martyre sont eux aussi au programme.

Avec la chaleur qui arrive à grand pas, les pages deviennent une destination de prédilection et c’est pour cela que l’ETUSA a mis en place tout à un dispositif appelé : « Al Azraq ».

Celui ci comprendra de nouvelles lignes régulières :