SNTF : de nouvelles perturbations entre Alger et Blida

La Société Nationale des Transports Ferroviaires ( SNTF) est l’ opérateur ferroviaire national algérien. Disposant de lignes à travers l’ensemble du pays, avec plus de 410 gares et haltes, la compagnie se retrouve souvent confrontée à des problèmes d’ordre technique, météorologique ou organisationnel.

C’est dans ce contexte que la société a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle que la voie ferrée sur la ligne Oran – Bechar serait touchée par plusieurs perturbations occasionnées par l’ensablement de la ligne et pour cause la météo. En effet, de violents vents de sable dans tout l’ouest du pays ont engendré bon nombre de contraintes entre les gares de Naama – Mchria et Mchria – Redhem Demouche.

La compagnie ferroviaire a tenu a informé les voyageurs des différents détails, ne manquant pas de s’excuser et de répondre à leurs interrogations par le biais des réseaux sociaux.

Des perturbations entre Alger et Blida

Les perturbations citées précédemment ne sont malheureusement pas isolées. En effet, la société nationale des transports ferroviaires a enregistré ce lundi matin 14 mars 2022 une perturbation du courant électrique sur la ligne ferroviaire reliant les gares de de Blida et de Beni Mered.

Cet événement serait dû à la chute d’un arbre engendrant des dégâts considérables et mettant en suspens l’approvisionnement en électricité.

De plus, la compagnie a ajouté dans son communiqué publié sur Facebook que cet incident aurait des impacts sur les trains des autres wilayas, comme ceux en provenance d’Alger qui devront s’arrêter à la gare de Beni Mered. Les trains en direction d’El Affroune sont quant à eux à l’arrêt total.

Néanmoins, les trains fonctionnant au diesel ne seront pas affectés, et continuerons d’effectuer leurs trajets le plus normalement du monde, notamment ceux allant vers Oran et provenant de cette même wilaya.