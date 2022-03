SNTF : de nouvelles perturbations annoncées

Plusieurs wilayas du pays font face à des vents violents accompagnés de soulèvement de sable, et ce, même dans les régions Nord. Cette situation météorologique exceptionnelle a causé de nombreux dégâts, entre autres une perturbation dans le réseau ferroviaire reliant la wilaya d’Alger aux régions Ouest du pays.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi matin, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a fait savoir que la perturbation du réseau ferroviaire au niveau de la ligne reliant la wilaya d’Alger aux régions Ouest du pays va se poursuivre ce 16 mars.

En effet, la SNTF a expliqué que cette perturbation est due à des travaux de réparation qui interviennent suite aux dégâts causés par les rafales de vents ayant touché certaines wilayas du pays, notamment les régions Centrales.

« … les travaux de réparation des installations électriques de la voie (la caténaire) qui alimente les trains de la banlieue d’Alger, et qui ont été endommagés suite aux rafales de vents qui ont touché la région centre durant les deux derniers jours, sont toujours en cours », lit-on sur le communiqué de la Société nationale des transports ferroviaires.

Programme de la circulation des trains de banlieue pour ce 16 mars

Dans le programme de circulation des trains de banlieue pour ce mercredi 16 mars, la SNTF a indiqué que les trains de et vers Alger, Boumerdes, Thénia et Tizi Ouzou, circuleront normalement, notant que ça sera également le cas des trains entre Alger et Zeralda ainsi que le train de l’Aéroport.

Par ailleurs, le même communiqué a souligné que les trains en partance d’Alger vers Blida seront limités à la gare de Boufarik, tandis que les trains Grandes lignes et régionaux vers l’Ouest seront à l’arrêt.

La Société nationale des transports ferroviaires n’a pas manqué d’assurer que tous les moyens nécessaires pour rétablir la situation normale, dans les plus brefs délais, sont mis en œuvre et a conclu son communiqué en s’excusant pour les désagréments causés.

Dans ce même contexte, il convient de rappeler, que l’Office National de Météorologie (ONM) a émis, ce mercredi 16 mars, une alerte météo mettant en garde contre des pluies orageuses et des vents de sable.

Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de : Ouargla, Tipaza, El Oued, Tissemssilt, Laghouat, Relizane, Touggourt, M’sila, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Djelfa, Illizi, El Mghair, Ain Defla, Médéa, Biskra, Mascara, Oueld Djellal et Oran contre des vents de sable.

Tandis que les wilayas de : Sidi Bel Abbes, Ait Temouchent, Tlemcen, El Bayadh, Saida et Nâama ont été mises en vigilance orange contre des pluies orageuses, selon les mêmes services.