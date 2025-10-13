SNTF : comment bénéficier de l’allocation touristique de 750 € avant de partir en Tunisie ?

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé une nouvelle organisation pour l’allocation touristique destinée aux voyageurs algériens se dirigeant vers la Tunisie. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de procédures simplifiées visant, d’une part, à faciliter le voyage et, d’autre part, à alléger les charges administratives.

Selon le communiqué émis par la compagnie, les voyageurs peuvent désormais retirer cette allocation directement à la gare de Souk Ahras avant de franchir la frontière, au lieu d’attendre et de finaliser les démarches après leur arrivée sur le territoire tunisien. Cette mesure permet de réduire considérablement le temps d’attente et d’améliorer l’expérience du voyageur.

Train Algérie – Tunisie : la SNTF facilite le retrait de l’allocation touristique à Souk Ahras

Étant donné que cette mesure est indissociable du système financier et de contrôle, cette étape a été menée en coordination avec les autorités financières compétentes. Cette coordination garantit, d’une part, la précision du suivi et permet, d’autre part, d’organiser les opérations de manière à maîtriser le processus et à éviter tout abus.

Les voyageurs recevront ainsi leurs dus dans un cadre légal et réglementé, après avoir satisfait aux conditions requises, qui sont principalement : la présentation d’un passeport en cours de validité et la quittance de la taxe spéciale de voyage.

Concernant les procédures de paiement, cette taxe peut être réglée dans les grandes gares agréées, à savoir : Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif, El Eulma et Souk Ahras.

🟢 À LIRE AUSSI : Train Algérie–Tunisie : horaires, tarifs et points de vente annoncés par la SNTF

Partant du principe de lier la procédure administrative au parcours de terrain, les voyageurs doivent, avant tout, réserver leurs billets à l’avance, puis se rendre à la gare de Souk Ahras pour retirer l’allocation.

De cette manière, l’opération acquiert un caractère plus régulier et une meilleure intégration entre le transport et l’administration.

De plus, la gare de Souk Ahras a été désignée comme le point de retrait principal de l’allocation de 750 euros en raison de sa proximité avec la frontière tunisienne, tandis que les autres gares restent responsables, en parallèle, de l’émission des documents nécessaires et du traitement des réservations vers la Tunisie, offrant ainsi un parcours administratif cohérent du début à la fin.

Bagages, réservations et paiement électronique : un cadre unifié pour une meilleure expérience voyageur

En ce qui concerne les conditions de transport, la SNTF a rappelé, pour éviter toute confusion, un ensemble de règles relatives aux voyages internationaux. Chaque voyageur a droit au transport de 30 kilogrammes de bagages gratuitement. Les excédents sont automatiquement comptabilisés comme fret dans des wagons spécialisés, moyennant des frais supplémentaires.

De même, la compagnie a souligné que les billets peuvent être réservés sept jours avant le départ, avec l’obligation de confirmer la date de retour une semaine avant l’échéance fixée, afin d’éviter l’annulation automatique de la réservation.

Cet ensemble de mesures vise à réguler le flux des voyageurs et à garantir la fluidité des trajets, surtout pendant les périodes de pointe.

🟢 À LIRE AUSSI : 50 % de réduction, trajets illimités, abonnements… La SNTF dévoile ses meilleures offres

Dans le même contexte, cette démarche s’inscrit dans la politique de transformation numérique adoptée par la SNTF. Les voyageurs peuvent désormais, en plus de l’achat aux guichets des gares, finaliser leurs réservations en ligne, ce qui simplifie les procédures et accélère le service.

Par conséquent, cette initiative fait partie d’une approche gouvernementale plus large visant à simplifier les transactions et à améliorer la qualité des services publics, ce qui renforce à terme la confiance du citoyen dans le système administratif.