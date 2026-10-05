Un conducteur grièvement blessé après l’attaque d’un train à Relizane : la SNTF réagit

Un conducteur de train de marchandises a été grièvement blessé à la suite de l’attaque de son convoi dans la wilaya de Relizane. Les faits remontent au dimanche 4 octobre, en début de soirée.

Dans un communiqué diffusé le lendemain, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a dit toute son indignation face à ce qu’elle décrit comme un geste dangereux et irresponsable.

L’agent était en plein exercice de ses fonctions lorsque l’attaque a eu lieu en début de soirée, peu après 19h30 . Ses blessures sont qualifiées de sérieuses. L’affaire relance un débat qui empoisonne depuis des années l’exploitation du réseau national.

« Une menace pour la vie » : la SNTF sonne l’alarme

L’entreprise ferroviaire refuse de réduire ce type d’incident à une simple dégradation de matériel. Dans son texte, elle rappelle que les jets de pierres visant les rames et les violences subies par les agents mettent en péril l’intégrité physique des conducteurs, des passagers et de toute personne circulant à proximité des voies.

Au-delà du facteur humain, la facture matérielle s’alourdit à chaque épisode. Vitres brisées, carrosseries endommagées, équipements de la voie détériorés : les réparations pèsent sur les finances de l’opérateur.

S’y ajoutent les retards et les suppressions de dessertes, qui pénalisent directement les usagers du transport ferroviaire.

La direction générale a tenu à afficher sa solidarité avec l’agent hospitalisé et, plus largement, avec l’ensemble des personnels exposés. Son message se veut sans ambiguïté : ces attaques doivent cesser définitivement.

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Jets de pierres et agressions : le cri de colère de la SNTF

L’épisode de Relizane s’ajoute à une série de perturbations qui ont émaillé l’activité du rail ces derniers mois. Chaque interruption se répercute mécaniquement sur les voyageurs du quotidien. Travailleurs, lycéens et étudiants dépendent d’une offre dont la régularité reste un enjeu majeur.

Le réseau ne se limite pas aux liaisons urbaines. Il assure aussi des trajets longue distance et des dessertes transfrontalières, à l’image de la liaison ferroviaire reliant Annaba à Tunis, pensée comme une vitrine du savoir-faire national. Une agression sur un tronçon isolé fragilise cette image d’ensemble.

Appel aux riverains des voies ferrées pour endiguer le phénomène

La compagnie s’adresse désormais directement à la population, et particulièrement aux habitants installés le long des emprises ferroviaires.

Elle leur demande d’adopter une attitude responsable et de prévenir les autorités dès qu’un comportement suspect est observé aux abords des rails.

Cette démarche repose sur un constat simple : aucun dispositif de surveillance ne peut couvrir des milliers de kilomètres de voies. La vigilance des riverains devient alors un maillon essentiel du dispositif de sécurité. Les signalements précoces permettent d’anticiper plutôt que de constater les dégâts.

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Pour la suite, l’opérateur public annonce une intensification des dispositifs de prévention, menée main dans la main avec les services compétents. Objectif affiché : contenir un phénomène récurrent et garantir la continuité d’un service public essentiel à la mobilité des Algériens.