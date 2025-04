SNTF : Après 30 ans d’attente, la gare de Barhoum (M’sila) enfin ouverte

Le samedi 5 avril, la gare de transport ferroviaire de Barhoum, située dans la wilaya de M’sila, a été officiellement mise en service, marquant une étape importante pour la région. Ce projet a été supervisé par Aajj Bouaouni, directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires, en collaboration avec le wali de M’sila, Najm Eddine Tayyar. La mise en service de cette gare est un événement historique pour la localité, qui attendait ce développement depuis près de trois décennies.

Les autorités ont rétabli la connexion ferroviaire pour les habitants de la commune de Barhoum, qui peuvent désormais accéder aux services de trains reliant leur région à d’autres grandes villes du pays. Ils pourront prendre le train vers la wilaya de Batna, ainsi que vers Alger, facilitant ainsi leurs déplacements. De plus, un autre train assurera la liaison entre la wilaya de Touggourt et Alger, renforçant les connexions interrégionales. Cette nouvelle infrastructure permettra également aux usagers d’accéder à d’autres lignes grâce à la connexion au réseau national de transport ferroviaire.

Une évolution essentielle pour le développement régional

La mise en service de la gare de Barhoum représente bien plus qu’une simple amélioration des transports. Elle s’inscrit dans un projet plus large de développement des infrastructures dans les régions du pays, visant à réduire les inégalités et à stimuler l’économie locale. En facilitant les déplacements des citoyens et en créant de nouvelles opportunités économiques, ce projet de transport devrait contribuer à dynamiser les échanges commerciaux et touristiques entre les wilayas reliées par le réseau ferroviaire.

Au-delà de l’aspect pratique, cette gare pourrait également devenir un catalyseur de développement pour la région de M’sila, en attirant davantage d’investissements et en créant de nouveaux emplois. En effet, l’amélioration des infrastructures de transport est un facteur clé pour la croissance des petites et moyennes entreprises, ainsi que pour l’accès à de nouvelles opportunités professionnelles pour les jeunes de la région.

Ainsi, cette initiative est un exemple de l’engagement de l’État à moderniser les infrastructures du pays et à offrir aux citoyens un accès amélioré aux services publics, contribuant ainsi à l’édification d’une société plus équitable et connectée.

SNTF : un développement remarquable au fil des ans

​La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a entrepris ces dernières années des réformes majeures visant à moderniser le réseau ferroviaire algérien, améliorer le service aux voyageurs et renforcer le transport de marchandises. Cet article se divise en trois parties :​

La SNTF a ainsi initié un vaste programme de modernisation de son réseau ferroviaire, incluant l’électrification de lignes et l’ouverture de nouvelles sections. Par exemple, la ligne reliant Tissemsilt à M’Sila a été inaugurée en décembre 2022, renforçant ainsi la connectivité entre les régions. Concernant le matériel roulant, la SNTF a investi dans l’acquisition de rames automotrices modernes, telles que les rames automotrices électriques Stadler FLIRT et les rames automotrices bi-mode Alstom Coradia, pour améliorer le confort et la ponctualité des services de transport de voyageurs. ​

Le transport de marchandises est alors au cœur des priorités de la SNTF. En 2024, la société a annoncé un investissement massif pour acquérir 600 locomotives et 400 voitures, visant à augmenter la capacité et l’efficacité du transport de fret. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante et à positionner le rail comme un mode de transport clé pour les marchandises en Algérie. ​

Initiatives pour améliorer le service aux voyageurs

La SNTF a mis en œuvre diverses initiatives pour améliorer l’expérience des voyageurs. En novembre 2022, on a entrepris des travaux de réaménagement sur les lignes de la banlieue d’Alger pour améliorer la qualité du service. De plus, on a organisé des journées portes ouvertes sous le thème « Les chemins de fer au service du développement local », visant à sensibiliser le public et promouvoir le transport ferroviaire comme alternative écologique et efficace.

Ces efforts témoignent donc de l’engagement de la SNTF à moderniser le transport ferroviaire en Algérie, en améliorant les infrastructures, le matériel roulant et la qualité du service pour les voyageurs et les clients du fret.