SNTF : Alger désormais connectée à 9 wilayas par une nouvelle ligne de nuit

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, ce dimanche, le lancement d’un tout nouveau train de nuit reliant la capitale Alger à Tlemcen. Ce service dessert pas moins de neuf wilayas et traverse deux grands pôles de l’ouest algérien : Oran et Sidi Bel Abbès.

Ce nouveau dispositif vise à répondre à la forte demande de mobilité entre l’est et l’ouest du pays, en proposant une alternative confortable et adaptée aux longs trajets.

Le parcours du train inclut les principales gares suivantes : Blida, Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mohammadia, Oran, Oued Tlélat, Sidi Bel Abbès, pour s’achever à la gare de Tlemcen.

De la capitale à Tlemcen pendant la nuit : la SNTF lance un train longue distance inédit

Afin d’optimiser le confort des voyageurs, les horaires ont été soigneusement étudiés. Le train part d’Alger à 22h00 et arrive à Tlemcen à 6h52 du matin. Dans le sens inverse, le départ de Tlemcen est programmé à 19h30 avec une arrivée prévue à Alger à 5h00.

Ce nouveau service s’inscrit également dans la dynamique de relance du tourisme ferroviaire en Algérie, en facilitant les déplacements nocturnes entre les régions du nord et de l’ouest du pays.

La SNTF étoffe son offre ferroviaire : de nouvelles lignes et un renforcement des liaisons

Le lancement de ce train de nuit entre Alger et Tlemcen s’inscrit dans un plan plus large de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire national. En juin dernier, la SNTF a annoncé une série de nouveautés visant à renforcer son offre de transport inter-wilayas.

Dans un communiqué, la société a précisé que ces mesures s’alignent sur les directives du ministre des Transports, Saïd Sayoud, qui souhaite une meilleure valorisation des trains Coradia et des rames rénovées dans les ateliers de la SNTF.

Parmi les projets annoncés figure une ligne inédite reliant Constantine à Biskra, via Batna, qui offrira une nouvelle solution de mobilité aux habitants de l’Est et du Sud du pays. Par ailleurs, la ligne très fréquentée Alger-Oran sera prochainement renforcée avec l’ajout de deux voyages supplémentaires par jour, visant à désengorger ce tronçon stratégique.

Ces initiatives traduisent la volonté de la SNTF de répondre à la demande croissante de transport ferroviaire et de proposer des solutions modernes, sûres et accessibles aux voyageurs sur l’ensemble du territoire national.