Snobé par l’équipe d’Algérie, Maxime Lopez se contredit une nouvelle fois

Maxime Lopez a définitivement clarifié sa position concernant une éventuelle sélection avec l’équipe nationale d’Algérie. Ce lundi, le milieu de terrain du Paris FC a tenu à mettre fin aux rumeurs persistantes en répondant directement à un tweet d’un suiveur des Verts évoquant un possible choix algérien.

Dans un message sans ambiguïté, le joueur a affirmé : « Il n’a jamais été question que je rejoigne la sélection, j’ai simplement répondu à des interviews. Toutes les rumeurs étaient fausses. J’ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la Coupe du monde. »

Une sortie médiatique qui a surpris plus d’un, tant le nom de Maxime Lopez avait souvent été associé à l’équipe d’Algérie ces derniers mois. Et pour cause, le joueur s’était montré ouvert, il n’y a pas longtemps, à l’idée de défendre les couleurs des Verts. Dans un épisode de la série Détective Mathoux, diffusée sur Canal+ le mois de novembre dernier, il avait déclaré sans détour : « Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’y vais » Une déclaration claire, qui laissait entendre une réelle disponibilité pour rejoindre la sélection algérienne.

Vrai ✅ il n’a jamais été question que je rejoigne la selection j’ai simplement répondu à des ITW. Toutes les rumeurs etaient fausse .J’ai beaucoup de respect pour la selection Algerienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la… — Maxime Lopez (@maximelopez) January 26, 2026

Un intérêt pas reciproque avec la FAF

Ce revirement apparent pose question et alimente les débats. Selon des informations relayées par des médias algériens, l’intérêt n’aurait tout simplement jamais été réciproque avec la Fédération algérienne de football (FAF). En l’absence d’une démarche concrète ou d’un contact officiel, le joueur a fini par tourner la page, préférant aujourd’hui couper court à toute spéculation. Cette situation expliquerait ainsi la contradiction entre ses propos passés et sa récente mise au point.

Né à Marseille, Maxime Lopez a longtemps été considéré comme un espoir du football français. Formé à l’Olympique de Marseille, il a porté les couleurs des équipes de France de jeunes, notamment les Espoirs, avec lesquels il totalise 13 sélections entre 2017 et 2019. S’il n’a jamais été convoqué chez les A, son parcours international semblait encore ouvert à plusieurs options.

Le lien avec l’Algérie existe pourtant bel et bien. Le joueur possède des origines algériennes par sa mère, originaire de Béjaïa, un élément qui avait renforcé l’espoir de nombreux supporters algériens de le voir un jour sous le maillot des Verts. Désormais, le message est clair : Maxime Lopez ferme la porte à la sélection algérienne, tout en affichant un respect appuyé pour l’Algérie et son peuple.