Snobé par la CAF, Riyad Mahrez réhabilité par Globe Soccer Awards

Snobé par la confédération africaine de football, Riyad Mahrez a été réhabilité par Globe Soccer Awards. En effet, son nom figure sur la liste finale des nominés pour le meilleur joueur au Moyen-Orient.

Comme tout le monde le sait, la confédération africaine de football a écarté injustement Riyad Mahrez de la liste finale des nominés pour Ballon d’Or africain. Pis encore, son nom n’a pas figuré dans le onze type africaine de l’année 2023, à la grande surprise des spécialistes, les Algériens en particulier.

Mais le capitaine de la sélection nationale a été réhabilité par les Globe Soccer Awards. En effet, son nom figure sur la liste finale des nominés pour le meilleur joueur au Moyen-Orient.

C’est ce matin que les organisateurs des Globe Soccer Awards ont communiqué la liste finale des nominés. Il s’agit d’un trophée décerné au meilleur joueur qui évolue dans les championnats des pays du Moyen-Orient.

Dans la liste finale, les deux stars mondiales Cristiano Ronaldo et Karim Benzema y figurent. On peut aussi citer l’international saoudien Salem Al-Dwasari et l’Egyptien Mohamed Al-Shenawy. Le vote a débuté et le lauréat sera connu le 19 janvier 2024, dans une cérémonie qui aura lieu à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.

À noter que Riyad Mahrez est en train de réaliser une bonne phase aller avec Al-Ahli Saudi. Il compte déjà 7 buts et 7 passes décisives en 17 matchs.

🏆 THE FINALISTS in the BEST MIDDLE EAST PLAYER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Al-Dawsari, Benzema, El Shenawy, Mahrez, and Ronaldo.

PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/XvXQ40AsUg to select your winner. pic.twitter.com/LOedq8IxXF

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023