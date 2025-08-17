Smartphones Made in Algeria : un partenariat stratégique avec ZTE Nubia

La société algérienne Sacomi a annoncé, ce samedi, le lancement d’une nouvelle marque de téléphones mobiles alliant technologie de pointe et qualité de fabrication locale, et ce, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le géant chinois ZTE Nubia.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de Sacomi, Ahmed Taïba Miliani, a affirmé que cette initiative marque une étape décisive pour l’Algérie. Selon lui, ce partenariat contribuera à la formation d’ingénieurs et de techniciens algériens spécialisés, renforçant ainsi les compétences nationales et soutenant la souveraineté numérique du pays.

« Cette coopération ouvre de nouvelles perspectives pour la fabrication d’appareils électroniques modernes, tout en mettant en avant la fierté de la marque Made in Algeria », a-t-il déclaré.

Production locale de smartphones en Algérie : un partenariat stratégique avec ZTE Nubia

M. Miliani a insisté sur l’importance d’intégrer davantage de compétences locales dans la chaîne de production, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L’objectif est d’augmenter le taux d’intégration locale, réduire la dépendance aux importations et créer une véritable valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Actuellement, le taux d’intégration dans la production de smartphones de Sacomi atteint environ 30%, les matières premières étant encore importées d’Asie. Toutefois, un nouveau projet de ligne de production est déjà en cours, visant à diversifier l’offre avec des modems et tablettes électroniques, avec un taux d’intégration qui pourrait dépasser 45% dans les prochaines années.

🟢 À LIRE AUSSI : Domotique : le logement connecté arrive en Algérie

Sacomi : diversification de la production et impact économique

Outre la fabrication de smartphones, Sacomi produit également des appareils électroménagers tels que des téléviseurs, des lave-linge et des climatiseurs. Avec cette nouvelle gamme de téléphones, l’entreprise espère réduire significativement la facture d’importation, créer des emplois qualifiés et contribuer au renforcement de la sécurité numérique nationale.

De son côté, Jas Liu Mia, directeur exécutif de ZTE Nubia, a exprimé sa satisfaction face à cette collaboration. « Nous sommes présents en Algérie depuis 2001 et nous collaborons déjà avec des entreprises majeures comme Algérie Télécom. Ce partenariat avec Sacomi est une vision tournée vers l’avenir et nous sommes convaincus qu’il apportera des résultats prometteurs », a-t-il déclaré.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Télécom adopte l’anglais sur ses factures : un pas de plus vers la modernisation

L’Algérie, acteur émergent de l’innovation technologique en Afrique

À travers cette alliance, l’Algérie confirme qu’elle ne se limite plus à la consommation de technologies, mais qu’elle est désormais capable d’en produire localement. Le projet ouvre également des horizons pour les jeunes entrepreneurs et start-up, en créant un écosystème favorable à l’innovation.

L’arrivée de cette nouvelle marque de smartphones sur le marché algérien illustre ainsi une ambition claire : faire de l’Algérie un acteur incontournable de l’innovation technologique en Afrique et dans la région.

🟢 À LIRE AUSSI : Après Fiat, Stellantis envisage l’assemblage de 2 nouvelles marques en Algérie