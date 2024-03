Slimani, retraite internationale reportée à la Coupe du Monde 2026 ?

Islam Slimani ne compte pas annoncer sa retraite internationale. Il veut poursuivre l’aventure avec les Verts jusqu’après la Coupe du Monde-2026.

L’élimination précoce de l’équipe d’Algérie de la dernière Coupe d’Afrique des Nations-2023 est synonyme de la fin d’un cycle et d’une génération. On s’attendait à ce que certains cadres de la sélection allaient annoncer leur retraite internationale, mais ils ne l’ont pas fait.

En plus de Raïs Wahab M’bolhi, Aissa Mandi ou encore Riyad Mahrez et Baghdad Bounedjah, pour ne citer que ceux-là, Islam Slimani en fait partie. Malgré son âge avancé (bientôt 36 ans), il ne compte pas arrêter.

Retraite internationale de Slimani : ce sera après la CM 2026 ?

Selon le média qatari « winwin », le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie ne pense absolument à la retraite internationale. En effet, il se croit encore capable de servir encore la sélection nationale, d’autant plus qu’il n’y a pas de bonnes doublures dans son poste, c’est-à-dire un attaquant de pointe de métier.

En évoluant toujours en Europe, dans un championnat d’un bon niveau comme celui de la Belgique, « SuperSlim » veut encore poursuivre l’aventure avec les Verts. Le souhait qui lui tient vraiment à cœur, c’est de disputer la Coupe du Monde-2026, qui aura lieu conjointement aux États-Unis, Canada et Mexique, avant d’annoncer sa retraite international et sortir ainsi par la plus grande porte.

Rappelons que le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic n’a fermé la porte à aucun joueur algérien. Il a déclaré lors de sa première conférence de presse que peu importe l’âge d’un joueur, mais c’est plutôt le niveau qui l’importe. De quoi donner plus d’espoir à Slimani afin de rester en sélection jusqu’en 2026. Mais une chose est sûre, la balle est dans son camp car c’est à lui de convaincre Petkovic à partir du prochain rassemblement lors du mois en cours.