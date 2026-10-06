Slimani porte plainte contre le CR Bélouizdad au TAS et réclame des milliards

Islam Slimani a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin de récupérer des sommes qu’il estime lui être dues par le CR Belouizdad. L’instance de Lausanne a enregistré la requête et programmé l’audience pour le 15 octobre, rapportent plusieurs médias algériens. Les arbitres entendront les deux camps avant de rendre leur sentence.

Le meilleur buteur de l’histoire des Verts affirme n’avoir jamais perçu l’intégralité de ses arriérés de salaires durant son passage sous le maillot rouge et blanc. Faute d’accord à l’amiable, l’attaquant a porté le contentieux au niveau de l’instance compétente suisse.

Du côté du club de Laâquiba, la ligne n’a pas bougé. La direction campe sur ses positions et compte défendre les intérêts du Chabab lors de l’audience. Aucun communiqué officiel n’est venu, pour l’heure, détailler la version du club. Le montant exact réclamé n’a pas filtré, mais les chiffres évoqués se comptent en milliards de centimes.

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Une audience du 15 octobre scrutée par le football algérien

La séance programmée à la mi-octobre constituera le moment clé de ce bras de fer. Les jurys écouteront les parties concernées par le litige, examineront les pièces contractuelles, puis prononceront au verdict.

L’issue intéresse bien au-delà du cas personnel de l’attaquant. Un arbitrage défavorable au CR Belouizdad fragiliserait davantage des finances, étant donné que le club peine encore à lever l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA en raison de ne pas avoir payé l’ex-entraineur Saed Ramovic.

Ce n’est pas la première fois que le TAS s’invite dans l’actualité du football national. L’instance helvétique avait déjà été au cœur du feuilleton estival autour de Youcef Belaïli, dont la signature au Mouloudia était suspendue au verdict de Lausanne. Les clubs algériens découvrent, dossier après dossier, le coût d’une gestion contractuelle approximative.

Un buteur sans club depuis la rupture avec le CFR Cluj

Par ailleurs, la situation sportive de Slimani ajoute une couche à ce contentieux. Sans engagement depuis que le club roumain a mis fin à leur collaboration en avril dernier, l’avant-centre cherche toujours un projet à la hauteur de son parcours. Son passage en Transylvanie, avec deux réalisations seulement en seize sorties, restera comme un rendez-vous manqué.

Plusieurs destinations ont circulé sans jamais se concrétiser. Le Qatar, puis le Maroc, où la direction de l’IR Tanger avait balayé toute approche en qualifiant les rumeurs d’infondées. Le joueur, lui, refuse de signer par dépit et répète qu’il attend un défi cohérent avec son statut.

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